Mondiali | Mourinho ' flop delle big è ok'

Josè Mourinho torna a scuola con Jaguar - l’ex insegnante di educazione fisica parla prima dei Mondiali di Russia 2018 : prima di partire per la Coppa del Mondo, José Mourinho ha fatto una sorpresa ad un gruppo di scolari impartendo loro una lezione speciale Mourinho ha insegnato educazione fisica nelle scuole medie per cinque anni prima di intraprendere la sua straordinaria carriera di allenatore. José è arrivato alla scuola elementare Bishop Gilpin Church of England su una Jaguar XF Sportbrake colma di kit da calcio, un suo dono personale per i bambini, ai quali ...

Mondiali 2018 Russia - Mourinho predice tutti gli ottavi di finale : quanti ne indovinerà? : José Mourinho, un grande tabellone tennistico e trentadue tessere con le bandiere di tutte le nazionali a Russia 2018. Cosa fa? Il mago, o il veggente, come preferite voi. Fatto sta che per RT , nuovo ...

Mondiali 2018 - i pronostici di José Mourinho : José Mourinho ai Mondiali non ci sarà, ma ha trovato il modo di far parlare comunque di sè in vista di Russia 2018. Sul tabloid "Mirror" lo Special One ha...

Mondiali 2018 - Mourinho vede bene la Russia : Secondo le previsioni di Josè Mourinho, la nazionale russa otterrà il secondo posto nella fase a gironi dei Mondiali e andrà avanti. Lo riporta RT. “Penso che i russi raggiungeranno gli ottavi con un secondo posto nel gruppo A. La partita decisiva sarà quella contro l’Egitto” ha detto Mourinho. Il ct del Manchester United prevede che l’Uruguay otterrà il primo posto nel girone. Mourinho apparirà sul canale satellitare RT ...