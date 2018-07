Mondiali | la protesta del Senegal | “regola Fair Play priva di senso”

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) In due lettere alla Fifa, la federcalcio delhato contro la regola del– per la prima volta adottata ai– che ha determinato l’eliminazione della nazionaleese in favore del Giappone. Lo riportano i media russi. Iesi sostengono che durante la partita contro la Polonia, il Giappone avrebbe smesso di attaccare dal 75′, consci dell’andamento della partita parallela-Colombia, al netto della quale i giapponesi hanno raggiunto gli ottavi grazie a un minor numero di cartellini gialli rispetto aiesi. “La federazione ritiene che la nazionale giapponese ha smesso letteralmente di giocare contro la Polonia non appena il risultato della partita parallela si è volto a loro favore”, dice la lettera. “Siamo delusi dalla mancanza didel Giappone. In futuro la Fifa deve ...