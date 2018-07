Mondiali | il Ct della Colombia | “James non è grave | nel caso pronto Muriel”

Mondiali - il Ct della Svizzera : “affamati come i nostri tifosi” : “Ci siamo messi nei guai durante le prime tre partite disputate qui, in Russia, ma domani vogliamo cambiare e controllare il gioco fin dal fischio d’inizio: saremo affamati come i nostri tifosi, che hanno viaggiato per arrivare fino a San Pietroburgo. Sembra che la nostra qualificazione negli ottavi abbia innescato qualcosa a livello di interesse ed entusiasmo”. Cosi’ Vladimir Petkovic, commissario tecnico della ...

Mondiali della bellezza : diavole contro samurai. Chi preferite? : Croazia-Russia e Uruguay-Argentina sono i primi due quarti dei Mondiali della bellezza. Le sorprese però non sono finite. Oggi si giocano altre due partite valide per gli ottavi: Brasile-Messico e ...

Mondiali - il Ct della Colombia : “siamo all’altezza dell’Inghilterra” : “Sappiamo che l’Inghilterra è ritenuta la favorita, ma noi siamo all’altezza. Cercheremo di controllare la partita, creando occasioni senza perdere il possesso del pallone”. Così il ct della Colombia, José Pekerman, alla vigilia della partita contro l’Inghilterra, valida per la qualificazione ai quarti di finale. “L’Inghilterra ha avuto tempo per riposare – ha detto il ct – e questo le ...

“C’è un’Italia che è andata ai Mondiali”. Lo spot della birra che ringrazia i migranti (e fa il record di visualizzazioni) : La nazionale italiana non si è qualificata ai Mondiali, ma c’è comunque una parte del Paese che sta tifando (e a volte soffrendo) davanti alla tv. È quella dei nuovi italiani raccontati nell’ultimo spot della Ceres, che fa il verso allo slogan salviniano #chiudiamoiporti, sostituendolo con #apriamoibar: “Il nostro grazie ai ragazzi che hanno portato un po’ di Italia ai Mondiali”. Protagonisti sono i migranti che abitano ...

Gli atleti dei Mondiali di quidditch sono il ritratto della diversità : Parlando di una disciplina sportiva come il quidditch non si può che fare riferimento al mondo magico di Harry Potter. Ma non è solo per via del fatto che il gioco, in versione stregata, è stato ideato proprio sulle pagine scritte da JK Rowling. Dipende anche dal fatto che da quell’universo narrativo il quidditch cosiddetto dei Babbani eredita anche una serie di valori che sono sempre stati molti cari all’autrice di questa saga: il ...

Balalaika è quasi peggio della mancata qualificazione ai Mondiali : La cosa più triste del programmino di Mediaset non sono le soubrette ma la comicità polverosa ferma agli anni Novanta Applausi e dirette facebook: la triste deriva dell'informazione in tv" Pelle D’Urso: la miniera di Barbara si chiama tv" Orietta Berti, la gradevole inutilità di cui abbiamo bisogno" Finalmente i ragazzi contano più del Supplente "

Mondiali - il Ct della Russia : “abbiamo fatto la storia” : “Abbiamo fatto la storia, e siamo contenti. Quel che è avvenuto non penso che abbia nulla a che fare con cosa è successo alla Spagna prima della Coppa del Mondo. Certo con loro non puoi giocare a viso aperto, tutti quelli che affrontano la Spagna fanno così. Siamo stati molto bravi in difesa, non abbiamo lasciato spazi”. Così il ct della Russia, Stanislav Cherchesov.L'articolo Mondiali, il Ct della Russia: “abbiamo fatto ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : il calendario della seconda fase. Date - programma - orari e tv. Le avversarie dell’Italia : L’Italia è in piena corsa per la qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket maschile ed è pronta per affrontare la seconda fase del cammino che conduce verso la Cina. Gli azzurri hanno chiuso la prima fase di qualificazione al primo posto del proprio girone con 4 vittorie e 2 sconfitte e la situazione di classifica è la seguente: Lituania 12, Italia 10, Croazia 9, Olanda 9, Polonia 9, Ungheria 9. Soltanto le prime tre classificate ...

