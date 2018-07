Mondiali | delusione e sconforto in Spagna dopo l’eliminazione

Basket - Qualificazioni Mondiali – Italia ko con i Paesi Bassi - la delusione di Sacchetti : “abbiamo fatto una brutta figura” : Tutta la delusione del ct Meo Sacchetti dopo il ko di ieri dell’Italia contro i Paesi Bassi brutta sconfitta ieri pomeriggio per l’Italia del Basket, contro i Paesi Bassi, nelle Qualificazioni per i Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri si aggiudicano comunque il Girone D della prima fase, davanti agli olandesi e alla Croazia, ma la prestazione dell’Italia, priva di Della Valle, ko per influenza, non è piaciuta al ct ...

Mondiali Russia 2018 - le urla di Cavani e la delusione di Ronaldo : le FOTO più belle di Uruguay-Portogallo [GALLERY] : La doppietta di Cavani regala i quarti di finale all’Uruguay, al Portogallo non basta il gol di Pepe per evitare l’eliminazione Due gol di Cavani e l’Uruguay festeggia il passaggio ai quarti di finale, una qualificazione voluta e meritata per gli uomini di Tabarez che stendono il Portogallo e lo estromettono dal Mondiale di Russia 2018. Dopo Messi, anche Ronaldo dice addio alla rassegna iridata, tradendo delusione e ...

Mondiali : Loew - delusione enorme : ANSA, - BERLINO, 27 GIU - "È una enorme delusione, c'è silenzio totale nella squadra, non siamo ancora in grado di dire nulla. È difficile spiegare perché non ce l'abbiamo fatta". Lo ha detto l'...

Germania shock : fuori dai Mondiali. Loew : “delusione enorme - difficile spiegare” : “E’ una enorme delusione, c’e’ silenzio totale nella squadra, non siamo ancora in grado di dire nulla. E’ difficile spiegare perchè non ce l’abbiamo fatta”. Lo ha detto l’allenatore della Germania Joachim Loew, dopo la sconfitta con la Corea del Sud, che ha eliminato i tedeschi campioni in carica nella fase a gironi di Russia 2018. L'articolo Germania shock: fuori dai Mondiali. Loew: ...

Mondiali - la delusione delle tifose della Corea del Sud è virale sul web : “andiamo a consolarle” [GALLERY] : 1/11 Foto Lapresse ...

Mondiali Russia 2018 – Delusione Polonia : Lewandowski si consola tra le braccia di Anna - ecco chi è la bella moglie di Robert [GALLERY] : Robert Lewandowski deluso dalle prestazioni della sua Polonia ai Mondiali di Russia 2018 corre dopo la partita dalla sua Anna, ecco chi è la bella moglie del calciatore Robert Lewandowski ha incassato un’amara sconfitta con la sua Polonia contro il Senegal ai Mondiali di Russia 2018. L’attaccante del Bayern Monaco però ha potuto consolarsi tra le braccia della moglie Anna Lewandoska. Al termine del match il polacco è andato in ...

Mondiali 2018 Russia - Bernardeschi : 'Italia - delusione enorme. Ma torneremo' : Un Mondiale senza Italia . La notizia, purtroppo, era ormai ufficiale da tempo, dal giorno dello spareggio andato male contro la Svezia, ma con l'inizio della competizione in Russia l'amarezza aumenta ...