Mondiali 2018 Russia | Subasic | il para-rigori con un angelo sotto la maglia

Mondiali 2018 Russia - il riscatto di Akinfeev : l'erede incompiuto di Yashin riscrive la storia : Aspas calcia e lo spiazza. Ma lui ci arriva col piede. Due rigori parati, e da reietto diventa eroe. Anche solo per un giorno. Nome e cognome: Igor Akinfeev. E a quattro anni di distanza il suo mondo si è capovolto. Contro la Spagna la tattica era quella, dichiarata, anche dallo stesso portiere dopo la partita: "Con sincerità? Speravamo nei rigori, perché altrimenti è davvero difficile ...

Mondiali 2018 - è lui il tifoso più simpatico? Quando la Colombia segna - il gatto esulta così : Un tifoso Colombiano sta seguendo la nazionale in compagnia del suo fedele compagno felino. Al gol della nazionale scatta l’esultanza sudamericana a cui non si sottrae nemmeno il simpatico gattino che, vestito con la maglia del cuore, festeggia a modo suo i successi della Colombia ai Mondiali di calcio in Russia. L'articolo Mondiali 2018, è lui il tifoso più simpatico? Quando la Colombia segna, il gatto esulta così proviene da Il Fatto ...

Mondiali Russia 2018 – Il rigore parato a Iago Aspas? Akinfeev lo aveva già fatto… in allenamento [VIDEO] : Stessa parata ma con il piede opposto, il portiere della Russia aveva fermato il giorno prima Dzyuba in maniera identica Una parata fortunosa? Nemmeno per sogno, perché Akinfeev aveva previsto tutto. Il portiere della Russia si è trasformato in eroe nazionale ieri, dopo la vittoria dei padroni di casa sulla Spagna negli ottavi del Mondiale di Russia 2018. Il numero uno russo ha fermato i rigori di Koke e Iago Aspas, permettendo ai propri ...

Quarti - Semifinali e Finale Mondiali 2018 | Tabellone - orari - diretta tv e streaming : Si avvicinano le partite decisive, dai Quarti di mondiale alla finalissima di Mosca saranno i nove giorni "di passione": i Mondiali 2018 hanno già perso per strada alcune delle protagoniste...

Mondiali di calcio 2018 : chi vincerà? Dal gatto russo al maialino inglese - ecco gli “animali veggenti” di questa edizione : I Mondiali di calcio 2018 sono entrati nel vivo della fase ad eliminazione e i primi, clamorosi verdetti sono già arrivati. Migliaia di scommettitori stanno sperando di azzeccare i risultati finali e chissà quanti di loro si affideranno a questi speciali “veggenti”. Il famoso “gatto veggente” della Russia, di nome Achille, ha una percentuale di successo quasi del 100%. L’adorabile gatto, che è sordo, normalmente trascorre i suoi giorni a caccia ...

Mondiali Russia 2018 - Knudsen e Delph sul jet - Granqvist costretto a rimanere in ritiro : quanto è difficile scegliere tra culla e Coppa : ... la moglie Kate dovrebbe partorire il 15 luglio, proprio in occasione della finale, un'occasione da non perdere per farsi un doppio regalo: diventare papà e conquistare la Coppa del Mondo.

Brasile-Messico live. Mondiali 2018 in diretta tv e streaming : Brasile-Messico, partita valida per gli ottavi di finale del Campionato del Mondo di calcio Russia 2018, si gioca lunedì 2 luglio 2018 alla Cosmos Arena di Samara, con calcio d'inizio previsto per le ore 16 italiane. La partita sarà trasmessa gratuitamente in chiaro in ...

Mondiali Russia 2018 : i cosmonauti russi celebrano la vittoria dallo spazio [VIDEO] : Gli astronauti russi hanno celebrato dalla Stazione Spaziale Internazionale la vittoria della russia sulla Spagna ai Mondiali 2018 e hanno inviato le loro congratulazioni dallo spazio. “Evviva“, ha scritto il cosmonauta Oleg Artemyev su Twitter. “Questa è una vittoria storica!“. La russia ha sconfitto domenica negli ottavi la Spagna, una delle favorite del torneo, vincendo 4-3 ai calci di rigore dopo che la partita era ...

LIVE Brasile-Messico - Mondiali 2018 in DIRETTA : verdeoro favoriti contro la Tricolor : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Messico, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si sfidano per un posto nei quarti di finale dove affronteranno la vincente di Belgio-Giappone. I verdeoro partono con tutti i favori del pronostico, hanno espresso un grande gioco nella fase a gironi ma non devono sottovalutare i Sombreros, avversario molto ostico in grado di impensierire chiunque soprattutto dopo aver ...