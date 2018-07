Mondiali 2018 | Giappone che harakiri! Il Belgio completa una pazzesca rimonta e vola ai

Mondiali Russia 2018 - si consuma il “dramma” del Giappone : un Belgio deludente piazza la beffa al 94' : Mondiali Russia 2018, il Belgio rischia grossissimo ma passa ai quarti di finale vincendo immeritatamente contro il Giappone Ai Mondiali Russia 2018, abbiamo assistito ad un vero e proprio dramma calcistico. Il Giappone è stato sconfitto al 4° minuto di recupero del secondo tempo, dopo aver giocato una grande gara contro un Belgio deludente. I Giapponesi si sono trovati in vantaggio per due reti nella seconda frazione, prima del ribaltone ...

Brasile-Belgio - Quarti di finale Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv : Venerdì 6 luglio alle ore 20.00 (italiane) andrà in scena il secondo quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La Kazan Arena sarà teatro della sfida tra Brasile e Belgio che si sono imposti, nel turno precedente, contro il Messico ed il Giappone, in una rimonta pazzesca (3-2) nel caso dell’ultimo match. I verdeoro sono probabilmente i favoriti numero uno per il successo finale ma lo scoglio rappresentato dai Diavoli Rossi non sarà ...

Mondiali 2018 Russia - Neymar nel mirino del web : quanti meme contro le sue simulazioni : ... in cui il talentissimo brasiliano , autore dell'1-0 e che ha provocato il raddoppio di Firmino, è stato accusato di aver eccessivamente accentuato gli interventi subiti LA CRONACA DI BRASILE-MESSICO

LIVE Belgio-Giappone - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-2. Haraguchi e Inui spingono il Belgio sull’orlo del precipizio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Belgio-Giappone, sesto degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si sfidano per un posto nei quarti di finale dove affronteranno la vincente di Brasile-Messico. I Diavoli Rossi partono con tutti i favori del pronostico, hanno espresso un grande gioco nella fase a gironi, chiudendo a punteggio pieno grazie al successo sull’Inghilterra ma non devono sottovalutare i ...

Belgio-Giappone 0-2 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Belgio-Giappone, ottavi Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali Russia 2018 - gara ad alta tensione tra Belgio e Giappone : in campo e fuori… tutte le FOTO : Mondiali Russia 2018 – Belgio e Giappone stanno duellando per guadagnarsi un posto ai quarti di finale contro il Brasile Mondiali Russia 2018 – Belgio e Giappone sono in perfetta parità al termine del primo tempo, uno 0-0 che però ha regalato diversi spunti, le due squadre si stanno dando battaglia a viso aperto. La vincente dell’incontro affronterà il Brasile di Neymar, vittorioso oggi grazie ad una serie di guizzi del ...

