Mondiali 2018 | dove vedere Svezia-Svizzera in Tv e in streaming

LIVE Pagelle Belgio-Giappone - ottavi di finale Mondiali 2018 : belgi per replicare il 2014 - nipponici per la storia : Di seguito le Pagelle LIVE di belgio-Giappone, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Chi vince affronterà nei quarti di finale il Brasile, che ha superato poche ore fa il Messico. belgiO Courtois Alderweireld Kompany Vertonghen Meunier Witsel De Bruyne Carrasco Lukaku Hazard Mertens CT Martinez GIAPPONE Kawashima Shoji Nagatomo Sakai Yoshida Shibasaki Haraguchi Kagawa Inui Hasebe Osako CT Nishino Foto: Prakarn Eammart / ...

Mondiali Russia 2018 – Neymar punge il Messico : “hanno parlato troppo! Giusto che vadano a casa” : Le pungenti parole di Neymar dopo la vittoria di oggi del Brasile contro il Messico agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 “È stata una partita molto difficile, conoscevamo la qualità dell’avversario. Sono molto contento della mia prestazione ma ancor di più per la vittoria della squadra“. E’ il commento al successo per 2-0 del Brasile contro il Messico di Neymar, l’attaccante verdeoro autore del ...

Mondiali Russia 2018 - brutte notizie per l’Uruguay : l’esito degli esami di Cavani : Mondiali Russia 2018, pessime notizie dal fronte Cavani: il maestro Tabarez dovrà fare a meno di lui nel match contro la Fancia? Lesione con edema del gemello interno della gamba sinistra, senza riscontrare però rotture delle fibre muscolari. E’ questo il responso delle analisi strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante dell’Uruguay Edinson Cavani uscito per infortunio nella partita degli ottavi di finale dei Mondiali ...

Mondiali Russia 2018 – Il Messico tuona : “Rocchi ha favorito il Brasile è una vergogna per il calcio!” : Osorio, l’allenatore del Messico, punta il dito contro l’arbitro italiano Rocchi e Neymar: il duro sfogo in conferenza stampa Il Brasile è in festa: i verdeoro hanno staccato il pass per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, battendo il Messico 2-0 grazie ai gol di Neymar e Firmino. Il numero 10 brasiliano si è reso ancora una volta protagonista, non solo per le sue giocate e le sue reti, ma soprattutto per le sue ...

VIDEO Highlights Brasile-Messico 2-0 - Mondiali 2018 : riviviamo le immagini del successo verdeoro : Bastano due guizzi di di Neymar per regalare al Brasile il pass per i quarti di finale ai Mondiali 2018 in Russia. La compagine verdeoro batte 2-0 il Messico grazie ad un gol del suo gioiello, servito da uno scatenato Willian, e ad un tocco ravvicinato di Firmino, servito proprio da Neymar, al termine di un match scorbutico contro un avversario coriaceo, in cui ad esaltarsi è soprattutto il portiere Ochoa, autore di diverse parate spettacolari. ...

Mondiali Russia 2018 – Brasile ai quarti : l’esultanza di Dani Alves diventa virale [VIDEO] : Folle esultanza di Dani Alves per la vittoria del suo Brasile contro il Messico agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Il Brasile è ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. I verdeoro hanno sconfitto, questo pomeriggio, il Messico, nel match valido per gli ottavi di finale della rassegna iridata, grazie alle reti di Neymar e Firmino. Una gioia immensa per tutti brasiliani, soprattutto per qualcuno in particolare, che ai ...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale 2 luglio 2018 : video e highlight : ottavi di finale Russia 2018: in campo Brasile-Messico e Belgio-Giappone: ecco i momenti più emozionanti e i goal Due nuove sfide dirette infiammano i Mondiali Russia 2018. Lunedì 2 luglio 2018 in campo sono scese Brasile-Messico e Belgio-Giappone alla ricerca di un posto per accedere ai quarti di finale del Mondiale 2018. Riviviamo insieme i momenti più belli ed emozionanti delle due sfide dirette di lunedì 2 luglio 2018. Mondiali Russia 2018, ...

Colombia-Inghilterra - ottavi Mondiali 2018 : sfida con vista sulla finalissima. Il tabellone è amico… : Si va a completare il quadro delle migliori otto nazionali di calcio al mondo: Colombia-Inghilterra non è un semplice ottavo di finale. A Mosca, domani, martedì 3 luglio, alle ore 20 ci si gioca qualcosa di più: la parte bassa del tabellone della rassegna iridata propone in pratica un’autostrada verso la finalissima del 15 luglio. La Colombia, dopo aver perso all’esordio contro il Giappone una gara giocata praticamente ...

Mondiali Russia 2018 - il Brasile liquida il Messico : 2-0 tra giocate e cinismo : I gol sotto porta di Neymar e Firmino, la solita difesa, qualche giocata e tanto cinismo. Così il Brasile elimina il Messico senza troppa fatica e si prepara già ai quarti di finale, in programma venerdì alle 20 a Kazan contro la vincente di Belgio-Giappone. Chi pensava in un’altra sorpresa, dopo l’impresa della Russia e quella sfiorata dalla Danimarca, è stato illuso dalla partenza perfetta dei messicani: 25 minuti di corsa a mille ...

