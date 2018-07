Mondiale 2018 Russia | lesione al gemello per Cavani | forse in semifinale | se l' Uruguay

Mondiale 2018 : irresistibile Brasile va avanti battendo Messico 2-0. Stasera Belgio-Giappone - ore 20 - : Aggiornamento Alla fine il Brasile, quello che tutti conoscono, è venuto fuori in questo ottavo di finale. Certamente i carioca hanno in questo momento una marcia in più, non servono i supplementari ...

Mondiali 2018 : Svezia-Svizzera - la grande occasione per entrambe di diventare la rivelazione del Mondiale : Ormai siamo arrivati all’ultima giornata degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, infatti domani (martedì 3 luglio) le sfide Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra chiuderanno il programma del primo turno ad eliminazione diretta. La partita pomeridiana delle 16 si giocherà a San Pietroburgo e vedrà incontrarsi gli svedesi del CT Andersson e gli elvetici guidati da Petkovic. Sarà il terzo derby europeo degli ottavi di finale, i primi ...

Russia 2018 - nel Mondiale delle sorprese Inghilterra favorita sulla Colombia : La fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo di Russia 2018 è appena iniziata ma ha già mietuto vittime illustri e regalato molte sorprese. Il Portogallo di CR7 e l’Argentina di Messi hanno già salutato la competizione, insieme alla Spagna di Ramos e alla Danimarca di Eriksen, entrambe buttate fuori alla lotteria dei rigori. Le partite di domani si preannunciano emozionanti e piene di pathos, come lo sono state quelle di questi ...

MotoGP - Mondiale 2018 : l’egemonia di Marc Marquez. Un campionato già deciso in piena estate? : La gara più bella degli ultimi anni di MotoGP ha incoronato alla fine Marc Marquez. In fin dei conti giusto, perché se consideriamo la storia recente è lui il protagonista indiscusso. Giusto, perché circoscrivendo il racconto ai soli 26 giri di Assen, lo spagnolo è stato il pilota che meglio ha interpretato la corrida olandese. Una battaglia a suon di sorpassi, contatti e carenate, come non si vedeva da anni nel MotoMondiale. O meglio, come si ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora ti serve solo il miglior Sebastian Vettel. Evitare nuovi errori la chiave per vincere : Sebastian Vettel torna trionfante dal GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1: non ha vinto la gara ma a Zeltweg ha riconquistato la vetta della classifica generale in maniera totalmente inattesa. Il weekend era iniziato malissimo con un passo gara inferiore rispetto a quello delle Mercedes, poi in qualifica l’ostruzione su Carlos Sainz e la retrocessione fino alla sesta posizione in griglia di partenza ma la doppia rottura del ...

Go Skateboarding Day 2018 : il video report della giornata Mondiale dedicata allo skateboarding! : Qui, però, cominciamo con il rivivere le emozioni del Go Skateboarding Day con un paio di video dagli eventi DC sparsi per il mondo . Si parte da Barcellona , più precisamente dalla zona adiacente il ...

Motocross - Mondiale 2018 : occasione persa per Tony Cairoli in Indonesia. Jeffrey Herlings limita i danni : occasione persa per Tony Cairoli. Il pilota messinese è uscito dal GP di Indonesia con un ritardo di 12 punti da Jeffrey Herlings, gli stessi alla viglia dell’appuntamento asiatico, e con tanto rammarico. Perché dopo l’assolo di gara-1, TC222 è andato vicinissimo alla riconferma nella seconda manche, per quella che sarebbe stata la seconda doppietta consecutiva (dopo Ottobiano, dove Herlings era assente), che avrebbe portato in ...

Mondiale 2018. Sarà Croazia-Russia uno dei quarti di finale : Grande spettacolo in Russia nella gara tra Danimarca e Croazia. Una sfida all’ultimo pallone con due squadre che non si

F1 2018 GP Austria : trionfo Verstappen - Ferrari e Vettel in testa al Mondiale : Costretto al ritiro , evento che non si verificava da ottobre 2016, per un problema meccanico, ha dovuto abbandonare momentaneamente la vetta del campionato del mondo. Ferrari 10 /10 La Ferrari non ...

