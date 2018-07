Molestie | Weinstein incriminato per la terza volta

Harvey Weinstein è stato incriminato per un altro caso di Molestie : La procura di New York ha fatto sapere che l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato incriminato per presunte molestie sessuali contro una terza donna, oltre alle due per cui era già sotto indagine per stupro. Il presunto abuso sarebbe The post Harvey Weinstein è stato incriminato per un altro caso di molestie appeared first on Il Post.

Harvey Weinstein si è dichiarato non colpevole di stupro e Molestie sessuali : L’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, si è dichiarato non colpevole di stupro e molestie sessuali in tribunale a New York. La scorsa settimana era stato accusato di questi crimini dal gran giurì, una giuria composta da cittadini estratti a sorte The post Harvey Weinstein si è dichiarato non colpevole di stupro e molestie sessuali appeared first on Il Post.

Harvey Weinstein incriminato per stupro e Molestie sessuali : (foto: Getty) Alla fine della settimana scorsa avevamo visto Harvey Weinstein, il notorio produttore di Hollywood al centro di uno dei più grandi scandali sessuali scoppiato negli ultimi mesi del 2017, consegnarsi alla polizia di New York per poi essere rilasciato dopo aver pagato una cauzione di un milione di dollari. Oggi dal tribunale newyorchese giungono importanti novità: Weinstein è stato infatti incriminato per stupro e molestie sessuali ...

Il caso Weinstein - dalle Molestie al movimento femminista MeToo - : L'inizio dei problemi per il produttore americano risale al 5 ottobre scorso: da lì una valanga che ha colpito moltissime stelle americane, per arrivare fino al Nobel e al procuratore generale di New ...

Molestie - Weinstein si consegna a N.York : 13.59 L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein si è consegnato alla Polizia di New York. Accusato di Molestie da oltre 80 donne, sarà incriminato con l' accusa di avere stuprato due donne. Per Cnn Tv, la cauzione sarà fissata in 2 milioni di dollari. La vicenda Weinstein diede inizio al movimento Metoo: dopo la denuncia di attrici e altre professioniste del mondo dello spettacolo, migliaia di donne in tutto il mondo hanno raccontato le ...

