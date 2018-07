Misano World Circuit | luglio all’insegna degli eventi motoristici

World Ducati Week - la festa a Misano" : Spazio poi ai Desmo Owners Club, ben 266 sodalizi sparsi in tutto il mondo che contano oltre 35.913 soci presenti in 59 Paesi e rappresentano una 'costola' fondamentale dell'universo Ducati. Infine, ...

Blancpain GT Series – Oltre 600 persone al Terrazza Blancpain Exclusive Party al Misano World Circuit [GALLERY] : Oltre 600 persone al al Terrazza Blancpain Exclusive Party. Mwc polo strategico per favorire l’incontro tra le eccellenze dell’imprenditoria territoriale e il mondo del motosport. Oggi proseguono le gare Oltre 600 ospiti hanno partecipato ieri, sabato 23 giugno, al Terrazza Blancpain Exclusive Party, serata conclusiva del Blancpain GT Series, l’evento che anima il Misano World Circuit Marco Simoncelli e vede in pista le potenti auto dei ...

Motorsport – Il Misano World Circuit fa il pieno : sette gare in programma per domani : sette saranno le gare che andranno in scena domani al Misano World Circuit nel programma del Blancpain series: in anteprima assoluta in pista anche le Smart elettriche sette gare domani in programma al Blancpain GT Series per chiudere un weekend spettacolare a Misano World Circuit. In gara tutti i grandi brand delle fuoriserie: Aston Martin, Ferrari, Lexus, Lamborghini, Audi, Jaguar, Mercedes, Bentley, BMW, Mc Laren. domani anche l’attesissimo ...

Misano World Circuit – Arriva il Blancpain Gt Series : in pista prestigiose fuoriserie : Arriva il Blancpain Gt Series: a Misano World Circuit uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’automobilismo mondiale. In pista le fuoriserie dei marchi più prestigiosi al mondo. Nel Trofeo Lamborghini anche Fabian Vettel, fratello del ferrarista Sebastian. Novità: domenica debutto in pista delle Smart elettriche Sport, spettacolo e business. Nel weekend un vero e proprio gran gala del motorsport chiuderà a Misano World Circuit un mese ...

Assetto Corsa Competizione sarà mostrato nel corso della nuova tappa del campionato di SRO che si terrà al Misano World Circuit : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco ufficiale di Blancpain GT Series, sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, sarà mostrato nuovamente nel corso della nuova tappa del campionato di SRO che si terrà al Misano World Circuit (22-24 giugno).Gli spettatori potranno provare la tech-demo di Assetto Corsa Competizione nello stand dedicato presso il paddock, che verrà allestito da Kunos Simulazioni con la collaborazione di ...

Dtm Rock - A Misano World Circuit si esibirà Gianna Nannini il 25 agosto : ... aggiunge senz'altro appeal e prestigio alla Motor Valley, brand turistico strategico per promuovere il territorio nel mondo". Andrea Gnassi, presidente di Destinazione Romagna: La Riviera di ...

Dtm Rock – A Misano World Circuit si esibirà Gianna Nannini il 25 agosto : L’artista italiana Gianna Nannini, autentico idolo anche in Germania, suonerà dal vivo per il pubblico del DTM: 20 euro il costo del biglietto d’ingresso per assistere sia al concerto che alla gara in notturna alla quale parteciperà Alex Zanardi Sarà Gianna Nannini, grande star della musica italiana e internazionale, la protagonista del concerto che arricchirà un weekend automobilistico che si preannuncia straordinario a Misano World Circuit ...

Misano World Circuit : si accende il semforo verde della grande stagione internazionale : Misano Petronas Urani Gran Prix Truck: nel weekend attese 40.000 visitatori. Presenti tutti i grandi brand mondiali per un grande happening di business, sport e costume A MWC si accendono nel weekend i riflettori sul Petronas Urania Grand Prix Truck, il grande appuntamento dedicato al pianeta camion e unico in Italia per la sua formula. Attesi oltre 40.000 visitatori per quello che è un appuntamento di profilo europeo e quest’anno unico in ...

La World Ducati Week 2018 si avvicina : grande attesa per l'evento di Misano : Prosegue la definizione del programma del World Ducati Week 2018 che, dal 20 al 22 luglio, vedrà migliaia di motociclisti, provenienti da ogni parte del mondo, raggiungere il Misano World Circuit “Marco...