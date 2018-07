Mini - Aggiornati tutti i motori a benzina

quattroruote

(Di lunedì 2 luglio 2018) Laha aggiornato tutta la propria offerta di, presentando anche nuove varianti con cambio automatico dei tre e quattro cilindri delle Clubman e Countryman. Le modifiche appena apportate comprendono l'introduzione di un nuovo filtro antiparticolato e coinvolgeranno tutte le nuoveordinate a partire dal mese di luglio 2018.Pronte per l'Euro6d. Grazie alle nuove modifichei modelli adella Casa britannica sono ora in grado di rispettare gli standard anti inquinamento Euro6d-Temp, così come le Countryman e Clubman diesel prodotte a partire dallo scorso mese di marzo ed equipaggiate con filtro antiparticolato con sistema Scr. L'ottimizzazione dei variporterà anche all'introduzione di inedite varianti con cambio automatico Steptronic doppia frizione a sette rapporti per leClubman e Countryman. La nuova trasmissione permetterà di ...