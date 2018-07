Milinkovic-Savic alla Juventus? Calciomercato | il serbo ha scelto i bianconeri ma Lotito

La Juventus incassa 75 milioni da calciatori “inutilizzati” : il colpaccio di Marotta - ora assalto a Milinkovic-Savic : MIlinkovic-Savic è l’obiettivo numero 1 della Juventus, Marotta sta facendo spazio in rosa e cassa con cessioni non di primo piano ma remunerative La Juventus fa cassa, in modo da poter reinvestire i proventi sul mercato. Beppe Marotta si è dimostrato molto abile in tal senso e si appresta a mettere a segno alcuni colpi in uscita degni di nota. La Juventus potrebbe incassare infatti una cifra che si aggira attorno ai 75 milioni di ...

Juve - all-in su Milinkovic-Savic : ma Lotito spara alto : I bianconeri temporeggiano: se non arrivano offerte dall'estero la Lazio potrebbe abbassare le pretese

“Milinkovic-Savic vicino alla Juventus” : il tweet di Moggi fa sognare i tifosi : Milinkovic-Savic al centro di una trattativa serrata con la Lazio che vorrebbe cedere a cifre folli e la Juventus pronta a tirare il prezzo: Moggi però dà un indizio in merito “Non c’è dubbio che esista una trattativa tra la Juventus e la Lazio per Milinkovic-Savic. Credo sia anche a buon punto”. Un tweet per far sognare i tifosi. Le parole, scritte sul noto social network, sono di Luciano Moggi, ex dirigente della ...

Calciomercato Atalanta - preso Varnier dal Cittadella. Vanja Milinkovic-Savic alla Spal : Si muove il Calciomercato di Serie A. L'Atalanta, in particolare, continua a lavorare sui giovani. Dopo aver già preso Bettella dall'Inter, Reca dal Wisla Plock e Tumminello dalla Roma, la società ...

Juventus - senti Milinkovic-Savic : “Juve grande squadra. Dico che…” : Juventus, senti Milinkovic-Savic- Milinkovic-Savic apre alla Juve. Secondo quanto riportato dai colleghi della “Gazzetta“, il centrocampista della Lazio sarebbe pronto ad aprire ad un potenziale passaggio in bianconero. “JUVE grande SQUADRA” Queste le parole del centrocampista serbo: “Ora mi riposo. Torno a casa, alla Lazio, dove ho un contratto. Poi vedremo se resto o vado […] L'articolo Juventus, senti ...

Milinkovic-SAVIC ALLA JUVENTUS? "È IL TOP"/ Calciomercato Lazio - Immobile : "Spero di rivederlo in ritiro" : MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic spaventa i tifosi biancocelesti : le sue parole ‘profumano’ d’addio : Il centrocampista serbo ha parlato del suo futuro, spaventando i tifosi della Lazio circa un eventuale addio ai colori biancocelesti Mondiale finito, per Sergej Milinkovic-Savic è tempo di andare in vacanza per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Il centrocampista serbo è seguito dai più grandi top club europei, Juventus compresa, avances che lusingano il classe ’95 e lo stuzzicano a cambiare aria. AFP PHOTO / ...

Milinkovic-Savic Juventus - il serbo ammicca ai bianconeri : Lotito non è più un problema : Ora viene il bello: la Serbia è stata forse immeritatamente eliminata dal Mondiale di Russia 2018 e Sergej Milinkovic-Savic e compagni sono dunque tornati dall’esperienza internazionale con qualche elemento di forza in più, pronti a riprovarci alla prossima occasione.--La Juventus ha atteso probabilmente questo momento con trepidazione, ora che la Nazionale balcanica è fuori dalla manifestazione potrà dunque avviare tutti i contatti di questo ...

Edicola : Milinkovic-Savic apre alla Juventus - Hamsik chiama Ancelotti e resta a Napoli : Hamsik rassicura Napoli e Ancelotti: "Resto" Sul Corriere dello Sport spazio alla scelta di Marek Hamsik che, dopo aver aspettato per alcune settimane offerte dalla Cina, che non soddisfavano le ...

Milinkovic-Savic alla Juventus? "E' il top"/ Calciomercato - il serbo : "Torno e parlo con la Lazio" : Milinkovic-Savic alla Juventus? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:40:00 GMT)

Immobile “consiglia” la Lazio : l’idea del bomber sulla cessione di Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic al centro di numerose voci di calciomercato, anche Ciro Immobile ha detto la sua sul calciatore della Lazio e sul suo futuro… Anche Immobile prova a trattenere Milinkovic-Savic. Come tutti i tifosi laziali, anche il centravanti Ciro Immobile ha parlato dell’ipotesi di cessione che aleggia attorno al talento serbo, tentando di convincerlo a rimanere alla base. “I bravi giocatori li vogliono tutti e per ...

Milinkovic Savic : 'So della Juventus - ma ora stacco. Poi vedremo' : TORINO - Il suo Mondiale è finito, senza gloria. Sergej Milinkovic Savic , annunciato come una delle stelle emergenti, in realtà non ha brillato in Russia, così come la sua Serbia che ha chiuso con la ...

Lazio - le dichiarazioni di Milinkovic-Savic fanno ‘impazzire’ i tifosi : La Lazio si sta muovendo molto bene sul mercato, mossa importante nelle ultime ore, il club biancoceleste si candida ad essere grande protagonista con Simone Inzaghi in panchina. Il vero colpo di Lotito potrebbe essere… Milinkovic-Savic. “Sarei felice di restare a Roma, ho un contratto con i biancocelesti – ha dichiarato Milinkovic-Savic ai microfoni Mediaset – Ogni giorno leggo molte notizie sui giornali, io ora penso solo ...

Juventus - Milinkovic-Savic non smentisce : “Futuro? Ora penso a riposarmi - ma…” : Juventus, Milinkovic-Savic- Intervistato ai microfoni di “SportMediaset“, Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo prossimo futuro. Il centrocampista serbo ha sottolineato la sua felicità in caso di conferma alla Lazio, ma non ha escluso la possibilità di un futuro lontano da Roma. “ORA penso SOLO A riposarmi” Il centrocampista ha così dichiarato: “Ogni giorno leggo […] L'articolo Juventus, ...