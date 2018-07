Milano | si cerca un mecenate per il museo delle opere dei coniugi Boschi-Di Stefano

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di stare sopra i 21.500 punti (2 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia una nuova settimana con pochi dati in agenda. Il Ftse Mib riparte sopra i 21.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 04:21:00 GMT)

Milano : Comune - al via ricerca sponsor e idee per illuminare città a Natale : Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Riempire di colori e luci la città, i suoi assi commerciali e le vie principali nei quartieri esterni alla linea 90/91 grazie all’intervento delle associazioni di via, dei comitati di quartiere e anche di sponsor. Questo l’obiettivo della delibera di Giunta di Milano che

Milano. Ricerca operatori economici per licenze d’uso di ICARE-SISA : Il Comune di Milano ha indetto un’indagine di mercato. L’obiettivo è individuare operatori economici in grado di fornire licenze d’uso

Ricerca : alleanza Milano-Pechino contro cancro e invecchiamento : Medicina tradizione cinese e oncologia molecolare: una ‘strana coppia’ che si forma al servizio della Ricerca contro il cancro e le malattie legate all’invecchiamento. Un matrimonio che si celebra sull’asse Milano-Pechino, grazie a un accordo siglato dall’Ifom (Istituto Firc di oncologia molecolare) del capoluogo lombardo e l’Imm (Institute of Materia Medica) della capitale del Dragone. Obiettivo: gettare un ...

Milano. Natale 2018 : ricerca di sponsor per le installazioni luminose : Valorizzare e promuovere l’immagine di Milano durante il periodo natalizio, diffondere il clima di festa in tutta la città attraverso

Milano-Bicocca : il futuro della medicina è nella Casa della ricerca : Nanofarmaci, proteomica, metabolomica: il futuro della medicina è nella “Casa della ricerca”. Nell’edificio U28, a Monza, i ricercatori di diverse aree disciplinari lavorano fianco a fianco per mettere a punto nuove tecniche di ricerca. Inaugurato due anni fa, l’U28 è nato come ambiente di ricerca basato sul modello della open science in cui la presenza di tecnologie è combinata con la presenza di competenze. Qui, i ricercatori lavorano su più ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - alla Roma Santon e Zaniolo : il belga cerca casa a Milano (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:06:00 GMT)

Inter - pista Zappacosta. E Nainggolan cerca casa a Milano : Giorni frenetici in casa Inter per puntellare la rosa da consegnare a Spalletti. Se la priorità è sistemare il centrocampo, si pensa anche a come sostituire Cancelo. In questo senso va letta la visita ...

La prima ricerca in Italia sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials : il 22 giugno la presentazione a Milano : Sarà presentata venerdì 22 giugno nell’Auditorium Sanofi Italia, in viale Bodio 37/B a Milano, la prima ricerca Italiana sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials. Il progetto di ricerca, ideato e sviluppato da Havas con il partner Ipsos e realizzato con il supporto di Sanofi, indaga il cambiamento e l’evoluzione dei medici millennials nell’era dell’integrated care: i trend della professione, l’utilizzo della ...

Milano - si cerca una ragazza scomparsa : il fidanzato si è impiccato : Milano, si cerca una ragazza scomparsa: il fidanzato si è impiccato Milano, si cerca una ragazza scomparsa: il fidanzato si è impiccato Continua a leggere L'articolo Milano, si cerca una ragazza scomparsa: il fidanzato si è impiccato proviene da NewsGo.

Milano. Ricerca di sponsor per la manutenzione dei parchi : ecco le linee guida : Garantire un elevato standard manutentivo, specifico e adeguato al concept, ai parchi urbani di nuova realizzazione, le cui spese gestionali