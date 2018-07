Milano | per impedirle di essere visitata dal medico | il marito la riempe di botte

Milano : nuova sfida per Stefano Boeri : Con il progetto denominato Corte Verde, Stefano Boeri Architetti in partnership con Arassociati vince il concorso per il lotto di via San Cristoforo, al centro del cosiddetto Quartiere della Creatività, nella zona sud-occidentale di Milano. La visione architettonica e urbanistica dell’intervento anticipa uno scenario in divenire per questa parte di città, esaltandone l’identità a cavallo tra passato e futuro, memoria e innovazione. “Una ...

Milano : Questore sospende licenza a Old Fashion Cafè per 30 giorni (2) : (AdnKronos) - Le indagini hanno evidenziato un "quadro molto allarmante che denota come la discoteca in questione costituisca fonte di pericolo per la sicurezza pubblica, considerato anche il comportamento dei responsabili". Il provvedimento, emesso dalla divisione Polizia Amministrativa e Sociale d

Milano : Questore sospende licenza a Old Fashion Cafè per 30 giorni : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Il Questore di Milano Marcello Cardona ha sospeso la licenza alla discoteca 'Old Fashion Cafè' di viale Alemagna per giorni 30 (trenta). La decisione dopo l'episodio della notte tra il 30 giugno e il primo luglio nel quale è stato ferito con diverse coletllate Niccolò Be

Ema - la Corte Ue respinge il ricorso di Milano per sospendere il trasferimento : La Corte di Giustizia della Ue ha respinto la richiesta del Comune di Milano di sospensiva del trasferimento dell'Ema, l'agenzia europea del Farmaco, da Londra ad Amsterdam perché manca il presupposto ...

Milano - la prima casa rifugio per giovani omosessuali in un edificio confiscato alle mafie : La conferma dal sindaco Sala e l'assessore Majorino: il centro ospiterà ragazzi discriminati e costretti a lasciare la propria famiglia

Calciatore ucciso a Milano - la perizia svela : "Chiuso vivo nel bidone con l'acido" : Emergono novità raccapriccianti sull'omicidio di Andrea La Rosa, avvenuto nel novembre dell'anno scorso: "Morto per le esalazioni, omicidio progettato per lungo tempo"

Niccolò Bettarini - riuscito l'intervento alla mano | Pm Milano : aggredito per futili motivi : Fermati due giovani italiani, di 24 e 29 anni, e due albanesi di 23 e 29. Uno dei fermati, quello che avrebbe colpito Bettarini, sarebbe legato agli ultrà della curva dell'Inter e all'ambiente dell'estrema destra ma il movente dell'aggressione non è collegato a questioni calcistiche o politiche.

Milano : operato Niccolò Bettarini - operazione riuscita : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – E’ stato operato all’ospedale Niguarda di Milano Niccolò Bettarini, ferito la notte di domenica davanti a una discoteca. L’intervento, riferiscono dall’ospedale, è durato circa due ore, “durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell’arto superiore. L’operazione è perfettamente riuscita”. La valutazione del recupero delle funzionalità ...

Milano - figlio Ventura intervenuto in una lite per difendere amico : Milano, 2 lug. , askanews, Potrebbero esserci altri indagati nell'inchiesta lampo che ha portato al fermo di 4 persone con l'accusa di tentato omicidio in concorso per il ferimento di Niccolò ...