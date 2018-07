Milano | la prima casa rifugio per giovani omosessuali in un edificio confiscato alle mafie

Gay : De Chirico (FI) - per la prima volta in piazza a Milano contro omofobia : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Oggi per la prima volta ho partecipato al Gay Pride. Da liberale ho voluto unirmi a questa variopinta marcia perché sono fermamente convinto dell’importanza del riconoscimento dei diritti civili in uno stato laico dove la Costituzione garantisce pari dignità a tutti i

Gay : a Milano prima casa rifugio per ragazzi : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – A Milano sta per nascere la prima casa rifugio per ragazze e ragazzi omosessuali costretti a lasciare casa perché rifiutati. Lo conferma arriva, in occasione del Pride, dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. Lo stabile di via Sommacampagna, in zona Maciachini, dopo la ristrutturazione, potrà ospitare fino a cinque giovani. I promotori del ...

Trasporti - la metro di Milano diventa contactless : la prima in Italia : A Milano la metropolitana diventa contactless. Da oggi infatti i cittadini potranno accedere pagando direttamente il biglietto al tornello con la propria carta di credito, con lo smartphone o con lo smartwatch, su cui sia stata prima digitalizzata la carta. La metropolitana milanese e’ la prima in Italia, e una delle prime in Europa e nel mondo, ad utilizzare questo tipo di sistema gia’ in uso in altre citta’ come Londra, ...

NEGRAMARO - CONCERTO FLOP A Milano E FAN IN RIVOLTA/ Non è la prima volta - organizzatori sotto accusa? : CONCERTO FLOP dei NEGRAMARO a MILANO: all'indomani dell'esibizione a San Siro la band è stata attaccata sui social dai fans, delusi dall'acustica e problemi audio: "Imbarazzante, scusatevi"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Olimpiadi : Fontana - Milano c'è - aspettiamo che il governo si esprima : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Io e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, siamo assolutamente decisi, perché riteniamo che le Olimpiadi siano un evento importante e strategico. Non facciamo certamente pressioni di carattere partitico perché riteniamo di essere i migliori". Lo ha detto il presidente d

Milano : debutta a ottobre la prima 'settimana del vino' : ... in collaborazione con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, il progetto punta a creare un momento annuale dedicato al mondo del vino. La settimana del vino avrà il suo quartier generale a ...

Milano : debutta a ottobre la prima 'settimana del vino' : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - debutta in autunno a Milano la prima 'settimana del vino': dal 7 al 14 ottobre in calendario un fitto palinsesto di appuntamenti dedicati al vino e ai suoi estimatori. Il progetto nasce da un’idea di Federico Gordini, imprenditore, già fondatore di Milano Food Week e di

Milano Linate Night Run - per la prima volta si corre sulla pista dell'aeroporto : Un evento del genere nel mondo del running non ha eguali in Italia e in Europa. Start alle 00.30 , sulla pista di atterraggio dell'aeroporto milanese di SEA, quando ormai tutti i motori degli aerei ...

Periferie : valorizzarle e fare rete - a Milano la prima conferenza nazionale : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato che 'ora più che mai fare politica è occuparsi delle Periferie delle città e questa è una priorità anche per Milano. Per molto, troppo tempo, lo ...

Ultimi giorni per vincere la prima fila del concerto di Jovanotti a Milano con Trident : i dettagli : La prima fila del concerto di Jovanotti a Milano è ancora in palio con Trident. Il contest permette di vincere l'accesso anticipato al parterre, con ingresso previsto nei 30 minuti precedenti all'orario ufficiale. Partecipare al contest è molto semplice. Come di consueto, è sufficiente seguire la pagina Facebook di Trident con un like e provare a vincere con un selfie inviato entro il 22 giugno per le due date del 3 e 4 luglio al Mediolanum ...