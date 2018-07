Milano : giovani dem riparano targa distrutta partigiana Lia : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Un gruppo dei giovani Democratici di Milano ha riparato la targa dedicata a Gina Galeotta Bianchi, la partigiana Lia, oltraggiata e spezzata in due da ignoti. Alla partigiana è intestato in zona Niguarda il giardino di via Hermada.“Oggi alcuni di noi si sono recati ai giardini di via Hermada per riparare seppur precariamente la targa del giardino dedicato alla partigiana Lia. Un gesto vile e vigliacco ...

Milano : giovani dem riparano targa distrutta partigiana Lia : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Un gruppo dei giovani Democratici di Milano ha riparato la targa dedicata a Gina Galeotta Bianchi, la partigiana Lia, oltraggiata e spezzata in due da ignoti. Alla partigiana è intestato in zona Niguarda il giardino di via Hermada.“Oggi alcuni di noi si sono recati ai giardini di via Hermada per riparare seppur precariamente la targa del giardino dedicato alla partigiana Lia. Un gesto vile e ...

Milano. I giovani delle Oralimpics accolti a Palazzo Marino : “Gli oratori sono luoghi di grande aggregazione e lo sport è uno straordinario collante sociale capace di aiutare a superare

Milano. Il 7 e 8 luglio raduno regionale dei giovani Unitalsi : L’associazione Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati e Lourdes e santuari internazionali), con il patrocinio del Municipio 5 di Milano,

Campus Party : 18 e 22 luglio Milano capitale dei giovani digitali : Milano, Italia, 28 giugno 2018 - Cinque giorni (e quattro notti) nonstop, 4mila tende, 7 palchi, 20 mila visitatori attesi, 350 speaker provenienti da tutto il mondo, 450 ore di contenuti, centinaia di partner, tra aziende, istituzioni, community e università. Dal 18 luglio al 22 luglio Milano (Rho Fiera) diventa la città a più alta concentrazione di giovani digitali. Arriva infatti in Italia la seconda edizione di Campus Party, ...

Milano. Due mesi di attività ed aggregazione per i giovani del Municipio 5 : La Società Cooperativa Sociale Lo Scrigno Onlus ha realizzato il progetto “Felicittà – La Bella Estate 18”. Il progetto è

Milano - giovani - eleganti e veloci : prese le ladre di casa Sala. I cacciaviti e i piedi di porco nelle borse «Gucci» : Erano perfettamente «mimetizzate» nelle strade più eleganti: accessoriate Gucci e Chanel dalla testa ai piedi, parevano tre giovani donne, tre amiche, tre colleghe, in una classica passeggiata di ...

"Noi giovani contro la Mafia". Si presenta a Milano il libro di Marco Fragale. : ... con dedizione ed impegno, hanno realizzato dei considerevoli e creativi lavori e le loro esperienze sono state raccolte in questo significativo volume: cartelloni e mostre, cortometraggi, spettacoli ...

Milano - "VEGANO DI M..." : AGGREDITO AL RISTORANTE/ Tre giovani arrestati tornano liberi - uno ai domiciliari : Un gruppo di quattro ragazzi "bene" è stato arrestato a MILANO dopo un'aggressione violenta verbale e fisica a cliente di un RISTORANTE solo perché vegano.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:13:00 GMT)

Milano - “vegano di m….” : cinque giovani aggrediscono il cliente di un ristorante : Milano, “vegano di m….”: cinque giovani aggrediscono il cliente di un ristorante I ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, hanno insultato, picchiato e rapinato l’uomo seduto al tavolo di un locale Continua a leggere L'articolo Milano, “vegano di m….”: cinque giovani aggrediscono il cliente di un ristorante proviene da NewsGo.

"Vegano di m...a - cosa mangi?". Insulti e botte al cliente. Arrestati 4 giovani della Milano "bene" : Quattro giovani sono stati Arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato il cliente di un ristorante vegano a Milano. "Vegani di m...", "fate schifo", "che c... state mangiando?", sono queste le frasi che hanno rivolto a un 32enne che stava cenando col fratello seduto ai tavolini esterni di un locale in viale Monte Nero.Un'aggressione gratuita da parte degli sconosciuti, successivamente identificati dai ...

Milano - lite tra giovani dopo alcol e cocaina : 21enne ucciso : Un giovane, William Lorini, di 21 anni, è stato ucciso la scorsa notte, in base a una prima ricostruzione della polizia, da un amico, Marco Villa, di 27, per una lite scoppiata in strada a Milano, ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Dominio Brixia a Milano - giovani da sballo. Ok Ferlito - errori Meneghini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Show a Milano. L’ora delle big : Ferlito - Meneghini - Mori e le giovani! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...