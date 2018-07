Milano | figlio Ventura intervenuto in una lite per difendere amico

Lite vicino a una discoteca a Milano - ferito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini : fermate 4 persone : Lite vicino a una discoteca a Milano, ferito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: fermate 4 persone Lite vicino a una discoteca a Milano, ferito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: fermate 4 persone Continua a leggere L'articolo Lite vicino a una discoteca a Milano, ferito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: fermate 4 persone proviene da NewsGo.

Accoltellato a Milano Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura e Stefano : Erano da poco passate le 5 di notte quando Niccolò Bettarini è stato Accoltellato fuori dalla discoteca dove aveva passato una tranquilla serata. Come ha comunicato lo stesso gestore dell’Old Fashion di Milano, Roberto Cominardi “Non è successo nulla nel locale” in riferimento a quanto accaduto a pochi metri dalla discoteca al figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini. “Niccolò, che conosce tutti nel locale, è ...

Milano - figlio Simona Ventura aggredito fuori discoteca : 4 fermi : Milano, 2 lug. , askanews, La polizia di Milano nel corso della notte ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto 4 persone con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a Niccolò, figlio di ...

Simona Ventura al figlio Niccolò accoltellato a Milano : 'Sei stato coraggioso' : Simona Ventura rassicura sulle condizioni del figlio Niccolò , 19 anni, avuto con l'ex calciatore Stefano Bettarini , accoltellato l'altra notte davanti a una discotec a a Milano . 'Dopo questa lunga, ...

Aggredito figlio Simona Ventura a Milano - quattro fermi

Lite vicino a una discoteca a Milano - ferito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini : fermate 4 persone : La Lite e l'aggressione - Il diverbio che è sfociato nel ferimento di Bettarini sarebbe cominciato all'interno dell'Old Fashion, dove il figlio di Simone Ventura sarebbe intervenuto per difendere un ...

Choc a Milano - undici coltellate al figlio di Simona Ventura e Bettarini davanti alla discoteca : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è stato accoltellato a Milano: si indaga per tentato omicidio. ll giovane, che è già una piccola celebrità su Instagram , è stato ...

Milano. Accoltellato il figlio di Simona Ventura : tre fermati : Sono stati già stati fermati tre giovani considerati responsabili del ferimento di Niccolò Bettarini. Il figlio di Simona Ventura e

Lite fuori da una discoteca - il figlio di Simona Ventura ferito con nove coltellate a Milano : Il ragazzo, 19 anni, è intervenuto per aiutare un amico. La mamma sui social: "Volevo rassicurare tutti, Niccolò non è in pericolo di vita". I testimoni sugli aggressori: "Erano animali, si sono accaniti contro il 'Betta'"

Accoltellato fuori da una discoteca a Milano il figlio di Simona Ventura e Bettarini : Roma, 1 lug. , askanews, Il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini è stato Accoltellato fuori da un locale a Milano. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ha rassicurato anche la madre ...

Choc a Milano - nove coltellate al figlio di Simona Ventura e Bettarini davanti alla discoteca : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini , è stato accoltellato a Milano: si indaga per tentato omicidio. ll giovane, che è già una piccola celebrità su Instagram , è stato ...

Milano - accoltellato il figlio di Bettarini e Ventura : non è in pericolo : ROMA - Potrebbero essere più di uno gli aggressori che la notte scorsa hanno ferito a coltellate Niccolò Bettarini, 19 anni, uno dei figli della conduttrice tv Simona Ventura e dell'ex calciatore ...