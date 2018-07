ilfattoquotidiano

: Milano, distrutta la lapide in memoria della partigiana Gina Galeotti Bianchi - fattoquotidiano : Milano, distrutta la lapide in memoria della partigiana Gina Galeotti Bianchi - SI_italianaBS : RT @AnpiBrescia: #Milano. Gravissima provocazione a #Niguarda: distrutta la targa dedicata alla #partigiana Gina Galeotti Bianchi. Il comun… - irachetirigira : RT @AnpiBrescia: #Milano. Gravissima provocazione a #Niguarda: distrutta la targa dedicata alla #partigiana Gina Galeotti Bianchi. Il comun… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) È statala targhetta commemorativa dedicata a, la“Lia” alla quale è intestato dal 19 novembre 2005 il giardino di via Hermada in zona Niguarda a. “La prima caduta dell’insurrezione acontro i nazifascisti” come ha avuto modo di ricordare l’Anpi in queste ultime ore e che ora chiede alle pubbliche autorità immediati interventi affinché vengano puniti i responsabili di questo gesto. La distruzionetarghetta è per l’associazione Anpi una chiara provocazione di stampo neofascista che “offende ladi chi ha sacrificato la propria vita per la libertà di tutti noi”, una distruzione volta a ledere il solido e sentito passato antifascista di questo quartiere milanese. La denuncia è arrivata nelle scorse ore dal segretario metropolitano del Pd milanese, Pietro Bussolati. Il ...