Milano | bambini dimenticati in automobile Un papà inventa il salvavita low cost

Lettera di elogio e ringraziamento al Nido Comunale 'Officina dei Bambini' - Milano Post : Dopo tante notizie di cronaca che ci mostrano maestre senza cuore e bambini maltrattati, è un piacere pubblicare la Lettera di elogio che una mamma, anche a nome degli altri genitori, ha inviato al Comune per ringraziare ...

Milano. 6 verde - una giornata di iniziative per bambini : Presso il parco Segantini in via Giovanni Segantini, per il giorno domenica 17 giugno 2018, il Municipio 6 di Milano con

Milano - riconosciuti 9 bambini di famiglie arcobaleno : Milano, riconosciuti 9 bambini di famiglie arcobaleno Sono stati trascritti gli atti di nascita, di riconoscimento e di annotazione di questi bimbi e delle loro madri all'anagrafe cittadina. La firma è del sindaco Giuseppe Sala, che ha commentato: “Il mio sentimento è di gioia. Queste famiglie esistono ...

Milano investe sulla promozione musicale tra i bambini : “Una ricerca davvero interessante, che pone l’accento sul crescente interesse che i bambini e i ragazzi della nostra città hanno

Milano - il gioco dei bambini nei cortili : proteste contro i condomini che lo vietano : Segnalazioni, denunce, lettere: «Lasciateli giocare». Regole e controriforme: è la faida dei cortili. Il tema degli spazi condominiali vietati ai bimbi scatena le famiglie. Era l'ottobre 2016 quando ...

Il Comune di Milano apre le porte ai bambini con due mamme : Corinna Marrone Lisignoli, publisher director di un sito web, ha fatto recapitare in questi giorni una lettera indirizzata alla rubrica del Fatto Quotidiano gestita da Selvaggia Lucarelli. Il figlio di due madri Nella lettera, la donna racconta di come sta portando avanti la sua battaglia con il Comune di Milano e con varie associazioni al fine di vedersi riconosciuta la patria potestà – quindi vedersi registrare all'Anagrafe comunale come mamma ...

A Milano Profit No Profit - moda sostiene bambini malati e famiglie : Milano, 10 mag. , askanews, L'alta moda torna protagonista di Profit No Profit PNP Milano, iniziativa patrocinata dalla Camera della moda e Assomoda, con il supporto di Montenapoleone District, e ...