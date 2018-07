Milan | le motivazioni della sentenza UEFA | le ragioni dell' esclusione dalle coppe europee

Milan - sentenza Uefa : "Proprietà non credibile"/ Squalificato per un anno in Europa : le motivazioni : Milan, sentenza Uefa: "proprietà non credibile". Diavolo Squalificato per un anno in Europa, la Camera giudicante ha pubblicato le motivazioni: ecco quali sono(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:54:00 GMT)