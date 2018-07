: ITALIA-LIBIA: VARATO IL “PIANO SALVINI” - LegaSalvini : ITALIA-LIBIA: VARATO IL “PIANO SALVINI” - Agenzia_Ansa : Crisi in #Germania fra #Merkel e #Seehofer sul piano #migranti - TgLa7 : ++ #Migranti: Comitato Italia-Libia vara 'piano Salvini' ++ A Tripoli per 'rafforzamento urgente' di Guardia costiera libica -

Undi rafforzamento urgente delle forze libiche è stato messo a punto in una riunione dellabilaterale italo-libica a Tripoli. Il programma, definito 'Salvini', prevede la fornitura di gommoni, equipaggiamenti, veicoli e altro materiale per Guardia costiera, Marina e Guardia di frontiera libiche. L'donerà alla10 motovedette della Guardia costiera e due unità navali della Finanza e stanzierà circa 1,4 milioni per la formazione del personale.(Di lunedì 2 luglio 2018)