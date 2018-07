Migranti : sindaco Palermo - corridoi umanitari per evitare traffico di esseri umani : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Qualora ve ne fosse stato bisogno, l'indagine che oggi che ha portato a numerosi arresti legati al traffico di esseri umani da parte delle organizzazioni criminali balcaniche in contatto con Cosa Nostra dimostra che le attuali politiche di gestione dei Migranti e delle

Migranti - Spagna accoglie Open Arms/ Sindaco Barcellona “Salvini - politiche di morte” : Ong arriva il 4 luglio : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:17:00 GMT)

Migranti : Fico visita hotspot Pozzallo - sindaco ‘noi in prima fila in accoglienza’ : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) – visita in forma privata all’hotspot di Pozzallo del presidente della Camera, Roberto Fico. Ad accompagnarlo sono stati il questore di Ragusa Salvatore La Rosa, il sindaco Roberto Ammatuna e la direttrice dell’hotspot Emilia Pluchinotta. “Il presidente Fico ha evidenziato la buona efficienza della struttura, complimentandosi con i responsabili” dice il sindaco che al numero uno di ...

Pearl Jam - attacchi dopo il messaggio pro Migranti. Meloni : “Portiamoli al loro party esclusivo in Costa Smeralda”. E un ex sindaco ne chiede persino l’arresto : Rita Pavone attacca i Pearl Jam sui migranti e accende un dibattito in cui si infila anche la politica italiana, almeno una parte. Tutto nasce dalla polemica sollevata dalla cantante, dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, durante il quale il gruppo guidato da Eddie Vedder ha infatti cantato il brano “Imagine”, accompagnandolo con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime (Salvare ...

Domodossola - il sindaco Pizzi : “Ecco perché vaccinare bimbi e Migranti in stanze diverse”. Caporale : “Si vergogni” : Lucio Pizzi a L’aria che tira Estate (La7) racconta la genesi e le ragioni che lo hanno portato a scrivere una lettera pubblica ai suoi concittadini in cui indicava la nuova norma per separare nelle stanze vaccinali i bambini stranieri da quello italiani. Una spiegazione che non ha convinto il giornalista Antonello Caporale che ha stigmatizzato il gesto di Pizzi L'articolo Domodossola, il sindaco Pizzi: “Ecco perché ...

"I Migranti portano malattie contagiose". Proposta choc del sindaco di Domodossola alla Asl : "Separare i bambini dai profughi" : I migranti "sono spesso portatori di malattie di contagio" e "non hanno alle spalle anamnesi che possano escludere situazioni di pericolo per la collettività". Lo sostiene il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, noto per le sue proposte choc in materia di immigrazione, che ha scritto al nuovo direttore generale dell'Asl locale per protestare contro "l'uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini". E per chiedere ...

Domodossola - il sindaco all’Asl : “Non vaccinate i bambini nella stessa stanza dei Migranti. Portano malattie” : I migranti “sono spesso portatori di malattie contagio” e quindi vanno tenuti lontano dai bambini per la vaccinazione nelle Asl. A sostenerlo è il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi. L’esponente del centrodestra sostiene di “aver ricevuto segnalazioni che lamentano l’uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini ai migranti”. Per questo motivo il primo cittadino ha scritto una lettera ...