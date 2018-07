Migranti | Seehofer contro Merkel | verso le dimissioni da presidenza Csu e ministero

Migranti - Seehofer contro Merkel : verso le dimissioni da presidente Csu e ministro degli Interni : Horst Seehofer, ministro degli Interni tedesco e leader della Csu, avrebbe rassegnato le dimissioni dai suoi due incarichi politici, in disaccordo con la linea di Angela Merkel sui Migranti...

Migranti - Seehofer respinge proposta Merkel su 'centri-ancora' : Sempre più grave la crisi di governo della Grosse Koalition a soli 100 giorni dall'insediamento. Il ministro dell'Interno insoddisfatto della politica sull'immigrazione della cancelliera - Non ce l'ha fatta Angela Merkel a convincere il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer sulla bontà del proprio piano anti Migranti. Secondo quanto ...

Germania - ministro dell’Interno Seehofer (Csu) boccia l’intesa raggiunta da Merkel in Ue sui Migranti. Governo a rischio : Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer ha detto ai vertici della sua Csu, riuniti a Monaco, di non essere soddisfatto dei risultati ottenuti da Angela Merkel al summit Ue di giovedì e venerdì per quando riguarda i migranti. Secondo quanto riferiscono fonti della Dpa, nella riunione il leader Csu ha affermato che né le proposte contenute nel comunicato finale né gli accordi bilaterali fatti dalla cancelliera risulterebbero efficaci ...

Migranti - Lifeline : è il ministro tedesco Seehofer a bloccare l'accordo : Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer avrebbe impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo e accogliere una quota dei profughi della nave Lifeline. Tutti gli altri politici ...

Migranti : da Trump a Seehofer - Merkel sotto attacco. Ma non cede : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha accettato un ultimatum, 15 giorni di tempo per trovare un accordo con gli altri leader Ue sul respingimento dei Migranti. Merkel ha meno di due...