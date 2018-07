Migranti - Seehofer attacca Merkel sull’accordo Ue e minaccia il governo  

?Germania - il piano di Merkel sui Migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione : Governo in bilico per lo scontro sui migranti in Germania. Ultimo tentativo del ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, per ricomporre la frattura con la Cdu di Angela Merkel...

Germania - il piano di Merkel sui Migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione : 'Nella politica migratoria noi perseguiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo ordinare, guidare e limitare l'immigrazione', continua la dichiarazione della Cdu. Intanto dalla Csu è emerso che sabato sera,...

Germania - Seehofer (Csu) rompe con Merkel : governo a rischio - "Angela cambi sui Migranti" : L'ultimatum del presidente della Csu: "Resto solo se Cdu cambia rotta sui migranti". La cancelliera: "Accordo con l'Italia non era possibile". Sullo sfondo vi sono anche le elezioni bavaresi del prossimo ottobre, in cui il partito "cugino" della Cdu potrebbe perdere la sua storica maggioranza assoluta.

Migranti - Seehofer : «Mi dimetto» Governo Merkel col fiato sospeso : Il ministro boccia la politica della cancelliera e chiede la linea dura. Poi offre il suo addio anche alla Csu (che per ora lo rifiuta). La Cdu invece sostiene la leader: «Respingimenti unilaterali sarebbero un segnale sbagliato»

Migranti - Seehofer fa tremare il governo Merkel : “Un accordo sui respingimenti o mi dimetto” : Sarà una nuova e intensa giornata di trattative politiche in Germania, dopo la minaccia del ministro dell’Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, di dimettersi dall’incarico di governo e dalla leadership del partito, aprendo una grave crisi nell’esecutivo. Il ministro lascerà entro tre giorni se non si arriverà a un accordo con la Cdu della can...

Germania - Seehofer contro Merkel : vuole dimettersi/ Ultime notizie : Migranti - si spacca il governo? : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:27:00 GMT)

Merkel in bilico. Il ministro Seehofer : via se non cambia sui Migranti : Il presidente della Csu Horst Seehofer potrebbe rimanere in politica e non dimettersi come ministro dell'Interno se la Cdu di Angela Merkel facesse un passo indietro nella politica sui migranti. Lo scrive l'agenzia Dpa international su Twitter citando fonti di partito. Seehofer ieri sera aveva offerto le sue dimissioni sia dalla presidenza del partito sia dalla guida ...

Germania - Seehofer pronto a restare con svolta su politica Migranti : Il presidente della Csu, Horst Seehofer , potrebbe rimanere in politica e non dimettersi come ministro dell'Interno tedesco se la Cdu di Angela Merkel facesse un passo indietro nella politica sui ...

Germania - da Seehofer ultimatum alla Merkel : “Svolta sui Migranti o mi dimetto”. Governo appeso a un filo : ultimatum alla cancelliera Angela Merkel. Dopo aver minacciato due volte le dimissioni, il ministro degli Interni tedesco e leader della Csu, Horst Seehofer, si appella a un ultimo disperato tentativo di trovare un accordo. Ma se entro tre giorni non otterrà da Merkel una svolta soddisfacente sulla questione migranti, allora lascerà “tutte le poltrone”. Nel pomeriggio è in programma un nuovo incontro tra il leader bavarese e l’Unione ...

Il governo tedesco è in crisi sulla questione Migranti. Seehofer annuncia le dimissioni : Per la Germania si apre una nuova grave crisi politica, dopo quella seguita alle elezioni dello scorso settembre. I media locali inseriscono tra le ipotesi la resa della Merkel e la convocazione di ...

Germania - Seehofer pronto a restare con svolta su politica Migranti : Germania, Seehofer pronto a restare con svolta su politica migranti Germania, Seehofer pronto a restare con svolta su politica migranti Continua a leggere L'articolo Germania, Seehofer pronto a restare con svolta su politica migranti proviene da NewsGo.

Germania : Seehofer vuole lasciare - rottura con Merkel sui Migranti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Seehofer si dimette. Il governo Merkel è in crisi : Le spine della Merkel sono tutte interne. E vengono dallo storico alleato bavarese. La Csu, infatti, da giorni borbotta per via dei risultati del vertice Ue sui Migranti di giovedì. Ieri sera c'era stato un incontro di due ore tra la Cancelliera e il ministro dell'Interno (e leader della Csu), Horst Seehofer. Un faccia a faccia senza dichiarazioni ufficiali ma che sa di "commissariamento" per la Merkel.Oggi, infatti, ai vertici della sua Csu, ...

Migranti - Consiglio europeo non basta : leader CSU Seehofer pronto a dimettersi. Merkel : situazione 'grave' : Crisi Migranti, governo Merkel sempre più a rischio: Horst Seehofer, leader del CSU, partito gemello del CDU della cancelliera, non è rimasto affatto soddisfatto dell'esito del vertice del Consiglio ...