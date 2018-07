Migranti | scoperta tratta di esseri umani | diciassette fermi

calcioweb.eu

Migranti: scoperta a Palermo tratta di esseri umani

(Di lunedì 2 luglio 2018) Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Informativo di Palermo all’alba di oggi hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di 17 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di diamanti, oro e denaro contante. “La struttura criminale, che faceva capo ad indagati residenti a Palermo, ha sviluppato la sua operatività anche nelle provincie di Sondrio, Como, Pordenone e Siena, nonché in Svizzera, Germania, Macedonia e Kosovo”, dicono gli investigatori. I particolari dell’operazione saranno resi noti in sede di conferenza stampa presso la caserma G. Carini sede del Comando Provinciale ...