Migranti | l’Europa alla deriva

Consiglio Ue sui Migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

L’Europa si è già presa i nostri Migranti : Bruxelles. La nave Lifeline è entrata ieri nel porto di La Valletta, i 234 migranti a bordo hanno ricevuto i primi soccorsi, poi saranno ricollocati in otto paesi europei – tra cui l’Italia – che hanno dato disponibilità per la redistribuzione. Lifeline sarà messa sotto sequestro, e Malta si occuper

Piattaforme di sbarco per i Migranti - piano dell’Onu per aiutare l’Europa : Rimane al centro delle discussioni internazionali l’idea di creare delle Piattaforme di sbarco nel Mediterraneo con cui gestire l’arrivo di migranti dall’Africa e dall’Oriente, alleviando indirettamente l’impegno dei paesi alle frontiere esterne dell’Unione, come l’Italia e la Grecia. Il tema verrà discusso dai Ventotto a Bruxelles in un vertice il 28 e 29 giugno...

Migranti e futuro dell’Europa : la crisi di fiducia nel «sistema Schengen» : Ritorno a Schengen, nella sua essenza iniziale o addio a Schengen? È l’interrogativo che vede da un lato Commissione europea e Consiglio convinti dell’importanza del sistema Schengen...

ENZO MOAVERO MILANESI/ "Migranti? L'Europa rischia di sgretolarsi" - Schauble : "Niente UE senza Italia" : ENZO MOAVERO MILANESI: "Migranti? L'Europa rischia di sgretolarsi". La profezia del ministro degli esteri rilasciata durante l'intervista concessa quest'oggi al quotidiano Il Messaggero

Migranti - sul Manifesto i nomi delle 34mila persone morte cercando di raggiungere l’Europa : Sono molte più di 34.361 le persone che hanno perso la vita durante il viaggio per raggiungere le coste europee negli ultimi 15 anni, ma quello è il numero delle vittime certe, come ricostruito dall’associazione olandese United for Intercultural Action con una lista di nomi e circostanze della morte. Una lista che il quotidiano Il Manifesto in edicola venerdì 22 giugno pubblicherà per intero, mandando in stampa un inserto speciale gratuito ...

Migranti - io c’ero quando Orbàn ha schierato i militari al confine. Se l’Europa muore è anche colpa sua : Quanti sono ad oggi i Migranti ricollocati dall’Italia all’Ungheria o alla Polonia? Zero! Un numero facilissimo da ricordare. Appena ventotto sono i richiedenti asilo accettati da Slovacchia e Repubblica Ceca. Siamo in Europa dell’Est. Questo è il cosiddetto gruppo di Visegrad. Non sono paesi soltanto ad est, non sono estranei. Sono Europa. La relocation, approvata dal Consiglio Giustizia e Affari Interni a settembre 2015 su proposta della ...

Migranti - Conte : non vado a Bruxelles a firmare un accordo scritto da altri. Salvini : l’Europa cambi : Il presidente del Consiglio non andrà domenica a Bruxelles al prevertice sui Migranti. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono in rilievo l'irritazione di Palazzo Chigi per i Contenuti filtrati in queste ore. In particolare, l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che saranno stati chiariti i principi dei “primary movements”, ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo...

Maturità 2018 - svolgere la traccia su Giorgio Bassani mentre l’Europa respinge i Migranti : Il giardino dei Finzi Contini – ingannevole luogo di pace protetto da un alto muro di cinta, cuore del romanzo che Giorgio Bassani ha ambientato nella Ferrara fascista ferita dalle leggi razziali – è un paradigma che il ministero dell’Istruzione ci ha involontariamente messo davanti, a mostrare il doppio registro di realtà in cui viviamo. mentre gli studenti sono invitati a riflettere sugli «orrori della persecuzione fascista e razzista, la ...

Migranti - Proactiva : “Dopo accordo con la Libia soccorso in mare non ha regole”. Msf : “Siamo lì perché non c’è l’Europa” : “Dopo l’accordo con la sedicente guardia costiera libica le cose sono cambiate” ed “è cresciuta la violenza”. Messe nel mirino dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e accusate dalle frasi del pm di Catania Carmelo Zuccaro, le ong rispondono e indicano nell’accordo stipulato dal precedente titolare del Viminale Marco Minniti l’origine del caos nel Mediterraneo di questo ultimo periodo. “C’è ...

Migranti - America e Russia si fanno la guerra e all’Europa tocca accogliere chi scappa : Sembriamo proprio i quattro famosi capponi di Renzo Tramaglino, a testa in giù e con le zampe legate assieme, che si beccavano selvaggiamente tra loro per conquistare la fugace supremazia, senza spostare di un briciolo il loro identico destino incombente, che li aspettava tutti nella padella vuota del dottor Azzecca-garbugli (come racconta magistralmente Alessandro Manzoni ne I promessi sposi, capitolo terzo). Noi litighiamo da anni tra di noi ...

Migranti - l’Europa ci lascia soli? Non #chiudiamoiporti - #apriamolefrontiere : La scellerata scelta di Matteo Salvini di cominciare un gioco del pollo con l’Europa – ovvero di correre a rotta di collo verso un burrone per vedere chi sterza prima e chi fa qualche metro in più – non rischia soltanto di mettere a repentaglio l’esistenza politica dei due sfidanti (cosa per la quale ognuno si assume le proprie responsabilità), ma è disputata sulla pelle di persone innocenti che in questo momento sono ancora in mezzo ...