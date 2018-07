Migranti | il post choc della ' psicologa' su Fb | ' Naufragio è un fotomontaggio | i bimbi

Migranti - Seawatch : nostra nave sottoposta a fermo a Malta - : La Ong con un tweet ha comunicato che, alla richiesta di lasciare il porto, ha appreso che l'imbarcazione è bloccata dalle autorità maltesi. "Deliberata restrizione della nostra libertà volta a ...

Migranti - la nave dell’ong Seawatch sottoposta a fermo a Malta : “Mentre ci bloccano qui - la gente sta annegando” : “Alla richiesta di lasciare il porto apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo. L’autorità portuale non fornisce motivazioni tecnico-legali. La riceviamo come una deliberata restrizione della nostra libertà volta a impedire l’attività di soccorso”. Così Seawatch in un tweet annuncia il sequestro della loro nave dalle autorità maltesi. Il capitano Pia Kemp, in un altro tweet, dichiara: “Mentre ci viene impedito di lasciare il ...

Migranti - Seehofer respinge proposta Merkel su 'centri-ancora' : Sempre più grave la crisi di governo della Grosse Koalition a soli 100 giorni dall'insediamento. Il ministro dell'Interno insoddisfatto della politica sull'immigrazione della cancelliera - Non ce l'ha fatta Angela Merkel a convincere il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer sulla bontà del proprio piano anti Migranti. Secondo quanto ...

Germania - Seehofer respinge la proposta di Merkel sui centri Migranti : Berlino - Scontro all'interno del governo tedesco. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, alleato della Merkel respinge la proposta della cancelliera di inviare i migranti registrati in altri Paesi ...

Germania - ministro Interno boccia proposta Merkel su centri Migranti : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, respinge la proposta della cancelliera Angela Merkel di inviare i migranti registrati in altri Paesi nei cosiddetti centri "Anker", ossia centri con ...

Seehofer respinge la proposta sui centri per i Migranti Il governo Merkel è in bilico : Dopo Praga e Budapest, anche Varsavia contraddice la cancelliera. Il ministro dell’Interno Seehofer torna a chiedere espulsioni immediate. In bilico il governo

Seehofer respinge la proposta della Merkel sui Migranti e presenta un suo piano : Ancora tensioni nel governo tedesco. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, è molto critico sugli esiti del vertice europeo sui migranti, a cui ha partecipato Angela Merkel, e riterrebbe i risultati non "equivalenti" alla misura dei respingimenti immediati al confine, che vorrebbe eseguire in Germania. Lo scrive la Dpa, citando fonti. Seehofer, nello specifico, avrebbe respinto la proposta della Cancelliera di inviare i migranti ...

L’alleato di Merkel respinge la proposta sui centri per i Migranti : «Insufficiente» : Dopo Praga e Budapest, anche Varsavia contraddice la cancelliera. Per lei oggi giorno della verità, atteso il verdetto dei due alleati di governo sul risultato portato a casa in tema di migranti dopo il vertice di Bruxelles

Fiorella Mannoia vs Matteo Salvini/ Post pro-Migranti su Twitter : “Dormite tranquilli". La rete l'attacca : Fiorella Mannoia vs Matteo Salvini, Post pro-migranti su Twitter: “Dormite tranquilli". La rete l'attacca duramente, soprattutto per il suo passato da grillina(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Migranti - nave Open Arms : divieto di attracco nei porti italiani. Toninelli : “Disposto per motivi di ordine pubblico” : I porti chiusi per ora annunciati solo a parole diventano per la prima volta un atto formale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha disposto “il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Open Arms“. Un comunicazione che arriva “in ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico“, ha spiegato lo stesso Toninelli. Matteo ...

