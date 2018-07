Migranti | il comandante De Falco M5s contro Salvini | “Non si possono chiudere i porti”

Lifeline a Malta/ “Nessun capo d’imputazione al nostro comandante” : Migranti - chiusi i porti per le altre Ong : Lifeline a Malta, odissea finita, sbarcati i 234 migranti: nave sequestrata e capitano interrogato. Nella tarda serata di ieri l'imbarcazione è entrata nel porto di La Valletta(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Migranti - comandante Guardia costiera : risponderemo sempre agli Sos : Migranti, comandante Guardia costiera: risponderemo sempre agli Sos L’ammiraglio Giovanni Pettorino è intervenuto a seguito delle dichiarazioni del ministro Salvini sulla possibilità di non accogliere più richieste d’aiuto da parte di navi cariche di Migranti Continua a leggere L'articolo Migranti, comandante Guardia costiera: risponderemo sempre agli Sos proviene da NewsGo.

Migranti - SkyTG24 su Lifeline. Comandante : salvare vite non è crimine | : ESCLUSIVA. Più di 200 le persone a bordo: tre volte superiore alla capienza. Fra loro anche decine di donne e bambini