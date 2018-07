Migranti : fermi Palermo - traffico esseri umani tra Sicilia e Germania e Kosovo : Palermo , 2 lug. (AdnKronos) – Avveniva tra la Sicilia e la Germania , il Kosovo e la Macedonia, il traffico di esseri umani scoperto dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo , che all’alba di oggi hanno fermato diciassette persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di ...

Migranti : fermi Palermo - traffico esseri umani tra Sicilia e Germania e Kosovo : Palermo , 2 lug. (AdnKronos) – Avveniva tra la Sicilia e la Germania , il Kosovo e la Macedonia, il traffico di esseri umani scoperto dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo , che all’alba di oggi hanno fermato diciassette persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di ...

Migranti : fermi Palermo - contatti tra trafficanti di esseri umani e Cosa nostra : Palermo , 2 lug. (AdnKronos) – contatti tra esponenti di Cosa nostra e i trafficanti di esseri umani fermati all’alba di oggi sono stati documentati dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo , guidati dal colonnello Antonio Di Stasio, che all’alba di oggi ha portati 17 persone un carcere. Sono emersi contatti non solo con Cosa nostra ma anche con il gruppo paramilitare albanese ‘Nuovo Uck’. Sono in ...

Migranti : fermi Palermo - contatti tra trafficanti di esseri umani e Cosa nostra : Palermo , 2 lug. (AdnKronos) – contatti tra esponenti di Cosa nostra e i trafficanti di esseri umani fermati all’alba di oggi sono stati documentati dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo , guidati dal colonnello Antonio Di Stasio, che all’alba di oggi ha portati 17 persone un carcere. Sono emersi contatti non solo con Cosa nostra ma anche con il gruppo paramilitare albanese ‘Nuovo Uck’. Sono in corso ...

Migranti - dalla Libia l'appello all'Italia : "Fermi le Ong" : "Quando vedono le navi delle ong, i Migranti che abbiamo appena imbarcato si rituffano in mare, anche se non sanno nuotare; questa storia deve finire": a parlare con l'agenzia 'Dire' è il colonnello Abu...

Migranti - al centro di via Corelli di Milano l’inclusione passa per la musica. L’assessore : “Non fermiamoci qui” : “Tu sei l’uomo che è riuscito a cambiare le rotte degli aerei che passavano sulle case di Milano Due”, dice Ennio (Doris) al Silvio Berlusconi del film Loro 2. Gli aerei in partenza da Linate passano invece sopra il centro di accoglienza di Via Corelli 176, periferia est di Milano. Disturbano, ma solo per un attimo, la musica che esce dal piano di Manuel Magrini. Mentre gli ospiti della struttura gestita dalla Croce Rossa sentono, probabilmente ...