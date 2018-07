Migranti | fermi Palermo | traffico da Balcani e falsi contratti di lavoro

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018), 2 lug. (AdnKronos) – Trasportavano idaifino in Svizzera in auto o li facevano arrivare in Sicilia grazie a fintidi. E’ uno dei retroscena dell’operazione dei carabinieri del Nucleo informativo diche ha portato al fermo di 17 persone, italiane e straniere. L’accusa a vario titolo è di associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita aldi clandestini sulla trattaca, aldi armi e al riciclaggio di danaro e preziosi. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura distrettuale antimafia. Le indagini, in particolare, hanno fatto luce sull’esistenza di due gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia e in altri Paesi dell’Unione europea di cittadini dell’areaca.La prima, diretta da un gruppo di kosovari, ...