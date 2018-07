Migranti | fermi Palermo | traffico da Balcani e falsi contratti di lavoro 2

sportfair

: #UltimOra Palermo, traffico armi e migranti, 17 fermi #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Palermo, traffico armi e migranti, 17 fermi #canale50 - v_napoletano : Tratta migranti e traffico armi,17 fermi - Sicilia - - CarloMattana : Tratta migranti e traffico armi,17 fermi - Sicilia - -

(Di lunedì 2 luglio 2018), 2 lug. (AdnKronos) – Il secondo gruppo era gestito ada Fatmir Ljatifi e Giuseppe Giangrosso. Per far entrare in Italia cittadini slavi i due si servivano didie per farlo avevano contattato Dario Vitellaro. Quest’ultimo aveva fornito la propria disponibilità a reperire una società compiacente in grado di assumere fittiziamente gli stranieri per consentire loro di ottenere un permesso di soggiorno per motivi die, di conseguenza, ottenuti i documenti, permettere agli stranieri di trasferirsi in altri stati dell’Unione Europea. “In qualità di procacciatore di clienti – spiegano gli investigatori dell’Arma – Ljatifi ha coinvolto lo zio Dzemilj Dzaferi, che vive in Toscana e ha stabili contatti in Macedonia, che si è attivato per reperire soggetti interessati ...