Migranti | fermi Palermo e traffico di diamanti | così sfumò affare da 11 mln di euro 2

Migranti : fermi Palermo e traffico di diamanti - così sfumò affare da 11 mln di euro : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La trattativa andò in fumo ma l'affare era grosso. Una partita di diamanti di provenienza illecita per un valore di circa 11 milioni di euro da riciclare. Il gruppo criminale composto da Fatmir Ljatifi, Driton Rexhepi, Luan Dobjani, Uran Ameti e Denis Nikci, smantellato

Migranti : fermi Palermo e traffico di diamanti - così sfumò affare da 11 mln di euro : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – La trattativa andò in fumo ma l’affare era grosso. Una partita di diamanti di provenienza illecita per un valore di circa 11 milioni di euro da riciclare. Il gruppo criminale composto da Fatmir Ljatifi, Driton Rexhepi, Luan Dobjani, Uran Ameti e Denis Nikci, smantellato dai carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che hanno dato esecuzione a 17 fermi, si interessò anche di questo affare. La vicenda ...

Migranti : fermi Palermo e traffico di diamanti - così sfumò affare da 11 mln di euro : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – La trattativa andò in fumo ma l’affare era grosso. Una partita di diamanti di provenienza illecita per un valore di circa 11 milioni di euro da riciclare. Il gruppo criminale composto da Fatmir Ljatifi, Driton Rexhepi, Luan Dobjani, Uran Ameti e Denis Nikci, smantellato dai carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che hanno dato esecuzione a 17 fermi, si interessò anche di questo affare. La ...

Migranti : fermi Palermo - traffico da Balcani e falsi contratti di lavoro (2) : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Il secondo gruppo era gestito a Palermo da Fatmir Ljatifi e Giuseppe Giangrosso. Per far entrare in Italia cittadini slavi i due si servivano di falsi contratti di lavoro e per farlo avevano contattato Dario Vitellaro. Quest'ultimo aveva fornito la propria disponibilità

Migranti : fermi Palermo - 3mila euro per arrivare oltre confine : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Per arrivare oltre confine si pagavano 3mila euro a testa. E' uno dei particolari che emerge dall'operazione dei carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che ha portato al fermo di 17 persone, italiane e straniere, a vario titolo ritenute responsabili di associazio

Migranti : fermi Palermo - 3mila euro per arrivare oltre confine (2) : (AdnKronos) - Grazie a loro così i clandestini in contatto con Rexhepi riuscirono a varcare il confine, viaggiando nascosti all’interno di un’auto con i vetri oscurati, condotta dalla donna. "Tale circostanza ha costituito il presupposto per Driton Rexhepi e Ibrahim Latifi di entrare stabilmente all

Migranti : fermi Palermo - traffico da Balcani e falsi contratti di lavoro (2) : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Il secondo gruppo era gestito a Palermo da Fatmir Ljatifi e Giuseppe Giangrosso. Per far entrare in Italia cittadini slavi i due si servivano di falsi contratti di lavoro e per farlo avevano contattato Dario Vitellaro. Quest’ultimo aveva fornito la propria disponibilità a reperire una società compiacente in grado di assumere fittiziamente gli stranieri per consentire loro di ottenere un permesso di ...

Migranti : fermi Palermo - traffico da Balcani e falsi contratti di lavoro : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Trasportavano i Migranti dai Balcani fino in Svizzera in auto o li facevano arrivare in Sicilia grazie a finti contratti di lavoro. E' uno dei retroscena dell'operazione dei carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che ha portato al fermo di 17 persone, italiane e

Migranti : fermi Palermo - traffico da Balcani e falsi contratti di lavoro : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Trasportavano i Migranti dai Balcani fino in Svizzera in auto o li facevano arrivare in Sicilia grazie a finti contratti di lavoro. E’ uno dei retroscena dell’operazione dei carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che ha portato al fermo di 17 persone, italiane e straniere. L’accusa a vario titolo è di associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al traffico di ...

Migranti : fermi Palermo - traffico da Balcani e falsi contratti di lavoro : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Trasportavano i Migranti dai Balcani fino in Svizzera in auto o li facevano arrivare in Sicilia grazie a finti contratti di lavoro. E’ uno dei retroscena dell’operazione dei carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che ha portato al fermo di 17 persone, italiane e straniere. L’accusa a vario titolo è di associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al traffico di ...

Palermo - tratta Migranti e traffico armi : 17 fermi/ Ultime notizie : legami con Cosa Nostra e jihadisti : Palermo, tratta migranti e traffico armi: 17 fermi. L'organizzazione criminale avrebbe avuto dei legami diretti con mafia e jihadisti. Avrebbe gestito i viaggi dei clandestini.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Tratta Migranti e traffico armi - fermi : 9.12 I Carabinieri del Nucleo Informativo di Palermo hanno fermato, su disposizione della Dda, 17 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di diamanti, oro e denaro. L'organizzazione criminale aveva rapporti con Cosa nostra,a cui vendeva armi,e col gruppo paramilitare albanese Nuovo UCK,legato ad ...

Migranti : fermi Palermo - traffico esseri umani tra Sicilia e Germania e Kosovo : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Avveniva tra la Sicilia e la Germania, il Kosovo e la Macedonia, il traffico di esseri umani scoperto dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, che all’alba di oggi hanno fermato diciassette persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di ...

Migranti : fermi Palermo - contatti tra trafficanti di esseri umani e Cosa nostra : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – contatti tra esponenti di Cosa nostra e i trafficanti di esseri umani fermati all’alba di oggi sono stati documentati dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, guidati dal colonnello Antonio Di Stasio, che all’alba di oggi ha portati 17 persone un carcere. Sono emersi contatti non solo con Cosa nostra ma anche con il gruppo paramilitare albanese ‘Nuovo Uck’. Sono in ...