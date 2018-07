Migranti | Commissione Ue | “Progressi | ma molto resta da fare”

Migranti - la Commissione Ue "Non li rimanderemo in Libia" : Tanto si sta discutendo in questi giorni del ruolo della Guardia costiera libica nel Mediterraneo. I ruoli sono chiari: l'Italia , e l'Europa, sembrano voler affidare sempre più alla Marina di Tripoli ...

Migranti. Riunione informale convocata dal presidente della Commissione Ue : Ci saranno anche i leader di Danimarca, Croazia e Slovenia tra i partecipanti alla Riunione informale europea. A convocarla il

"La bozza sui Migranti sarà riequilibrata". La Commissione Ue corregge il tiro dopo le proteste dell'Italia : dopo le proteste dell'Italia, condivise anche da Grecia e Malta, la Commissione Ue corregge il tiro sulla bozza conclusiva del vertice di domenica convocato su richiesta della Germania sull'immigrazione. "Condividiamo la preoccupazione dell'Italia" sulla proposta che riguarda i movimenti secondari dei migranti, "la bozza della dichiarazione di domenica sarà riequilibrata prima del vertice, si tratta solo di una bozza per la discussione". ...

La Commissione episcopale per le migrazioni della Cei : "Sì all'accoglienza dei Migranti - ma ci sono dei limiti. Aiutiamoli anche nei loro Paesi" : Il fenomeno delle migrazioni va affrontato "con realismo e intelligenza" e non con "risposte prefabbricate": per questo "riconosciamo" che "esistono dei limiti nell'accoglienza" imposti "da una reale possibilità di offrire condizioni abitative, di lavoro e di vita dignitose". Lo scrive la Commissione episcopale per le migrazioni della Cei nella lettera 'Comunità accoglienti, uscire dalla paura', in occasione del 25esimo ...

Bilancio Ue. Commissione propone tagli all'agricoltura - più fondi per i Migranti : Il Bilancio dell'Unione europea deve essere approvato all'unanimità da tutti gli Stati membri. Mosse già le prime critiche alla proposta della Commissione dicendo: necessario che l'Europa intraprenda nuovo percorso per lo sviluppo economico e sociale