Migranti | banconote ‘ripulite’ nei Balcani | mln di euro pronti per riciclaggio 2

sportfair

: Mattinonline - Padroni in casa nostra - #Aquarius, i #migranti buttano via i doni della #crocerossa e vanno al rist… - thepsaltria : Mattinonline - Padroni in casa nostra - #Aquarius, i #migranti buttano via i doni della #crocerossa e vanno al rist… - Caseusmontanus : Vergogna !!!! -

(Di lunedì 2 luglio 2018) (AdnKronos) – Proprio per reperirli l’uomo ha coinvolto anche Gabriele Torres, Salvatore Morello e Francesco Tinnirello. Erano loro ad avere il compito di trovare ingenti quantitativi di ologrammi, necessari a riciclare alcuni milioni diin, già smacchiate e tuttora custodite in areaca. Il gruppo composto da Ljatifi, Giangrosso, Nikci e Dobjani ha creato, utilizzando sofisticate procedure finanziarie, una struttura criminale finalizzata a riciclare ingenti liquidità provenienti da Hong Kong, da far transitare in conti bancari italiani edpei, per essere riciclati. Il sistema utilizzato si chiama Ebics (Electronic Banking Internet Communication Standard) uno standard di sicurezza e di comunicazione bancariapeo, che viene utilizzato principalmente per il trasferimento remoto dei dati, ad esempio per le transazioni di pagamento capitali, ...