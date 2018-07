Migranti | accordo in Germania tra Merkel e Seehofer «Centri di transito» per i movimenti

Germania - accordo Migranti : vertice Merkel-Seehofer/ Ultime notizie : governo a rischio - cosa può succedere : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:46:00 GMT)

Migranti - Seehofer attacca Merkel sull’accordo Ue e minaccia il governo : Il ministro dell’Interno: mano libera sui respingimenti. La leader della Cdu tratta a oltranza: la situazione è seria

Migranti - Seehofer fa tremare il governo Merkel : “Un accordo sui respingimenti o mi dimetto” : Sarà una nuova e intensa giornata di trattative politiche in Germania, dopo la minaccia del ministro dell’Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, di dimettersi dall’incarico di governo e dalla leadership del partito, aprendo una grave crisi nell’esecutivo. Il ministro lascerà entro tre giorni se non si arriverà a un accordo con la Cdu della can...

Migranti - Seehofer attacca Merkel sull’accordo Ue e minaccia il governo : I cristiano-sociali bavaresi alzano il tono e continuano a mettere sotto pressione la cancelliera Angela Merkel. «L’accordo raggiunto al Consiglio europeo di Bruxelles sull’immigrazione è insufficiente», ha tuonato il ministro dell’Interno da Monaco di Baviera dove si è svolto l’attesissima riunione del direttivo dell’Unione cristiano-sociale (Csu)...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Angela Merkel "impossibile accordo con l'Italia sui Migranti" : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: migranti, tensione Europa-Italia. Mondiali, Croazia e Russia avanti ai rigori, beffate Danimarca e Spagna

Migranti - Merkel : “Con l’Italia non era possibile l’accordo” : Migranti, Merkel: “Con l’Italia non era possibile l’accordo” La cancelliera tedesca, in un’intervista a Zdf, svela alcuni retroscena del Consiglio europeo, alla vigilia di due importanti vertici interni sulle politiche migratorie Continua a leggere L'articolo Migranti, Merkel: “Con l’Italia non era possibile l’accordo” proviene da NewsGo.

Migranti - Merkel : “Accordo con Roma non era possibile. Conte ha detto che l’Italia è stata lasciata sola a lungo” : “Un accordo con l’Italia non era possibile. l’Italia vuole prima ottenere una riduzione dei Migranti che arrivano in quel Paese. Il premier (Giuseppe Conte, ndr) ha detto che hanno l’impressione di essere stati a lungo piantati in asso“. Così Angela Merkel, in un’intervista alla tv Zdf, ha spiegato l’esito del vertice Ue di giovedì e venerdì scorsi, quando Berlino e Roma non hanno raggiunto un’intesa sui cosiddetti ...

Migranti - Merkel : impossibile accordo con Italia. Libia : più mezzi | : La cancelliera tedesca torna così sull'ultimo Consiglio europeo: "Roma vuole ottenere prima una riduzione degli arrivi". Intanto il ministro dell'Interno Seehofer non accetta la proposta sui ...

Migranti - Merkel : impossibile accordo con Italia. Libia : più mezzi - : La cancelliera tedesca, in un'intervista alla Zdf, torna sul Consiglio europeo dei giorni scorsi: "Roma vuole ottenere prima una riduzione degli arrivi". La Marina libica, intanto, chiede "subito" ...

Migranti - Merkel : "Con l'Italia impossibile trovare un accordo" : Angela Merkel osserva la terra franarle sotto i piedi. Ed è l'Italia a essere uno degli artefici di questi colpi, con il governo di Giuseppe Conte a essere uno degli ostacoli principali alla politica tedesca sulla questione Migranti. A rivelarlo è stata la stessa cancelliera tedesca in un'intervista alla Zdf che andrà in onda alle 19:10."Un accordo con l'Italia finora non è stato possibile". La leader tedesca, che si trova a vivere una delle ...

Migranti - Merkel : 'Con l'Italia non era possibile l'accordo' : "Un accordo con l'Italia non era possibile. l'Italia vuole prima ottenere una riduzione dei Migranti che arrivano in quel Paese. Il premier ha detto che hanno l'impressione di essere stati a lungo ...

"Nessun accordo sul rimpatrio dei Migranti" : Merkel smentita anche dalla Polonia : Il governo di Varsavia ha smentito oggi di avere raggiunto un accordo con Berlino sul rinvio in Polonia dei migranti che avevano attraversato in maniera illegale il confine, come hanno già fatto ieri Repubblica ceca e...

Polonia smentisce accordo con Berlino su Migranti : 'Non c'è un nuovo accordo sull'accoglienza dei richiedenti asilo da altri paesi dell'Unione europea, la Polonia ha una politica di asilo …

Ue - Macron : "Ritroviamo unità ed efficacia"/ "Accordo su Migranti è un segnale" - ma è tensione con l'Italia : Ue, Macron: "Ritroviamo unità ed efficacia. Accordo su migranti è un segnale". Ma è tensione tra la Francia e l'Italia proprio sull'intesa raggiunta nel Consiglio europeo a Bruxelles