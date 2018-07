«Mi sono presa del tempo per capire se lo amavo e in quel tempo lui ha capito che non mi

Sorpresa CoopVoce : le Carta Estate sono gratis se attivate via app o web : Avete capito bene: potrete beneficiarne senza sborsare un euro per un massimo di tre volte entro il 31 agosto, ammesso che il vostro sì sia telematico L'articolo Sorpresa CoopVoce: le Carta Estate sono gratis se attivate via app o web proviene da TuttoAndroid.

“sono incinta deficienti - non grassa”. L’annuncio della bomba sexy della tv arriva a sorpresa : la rabbia dell’ex volto del reality contro i fan : “Non sono ingrassata deficienti. Sono incinta. Di 3 mesi e passa. Sfatiamo sto mito”. Il nome del compagno non è stato svelato e sul suo profilo il volto è quasi sempre nascosto. L’annuncio a sorpresa arriva da Desirée Maldera, protagoniste di Temptation Island 2017. Nel ruolo di tentatrice doveva cercare di conquistare il cuore di Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, all’epoca fidanzato di Selvaggia Roma. Sulla propria ...

Sorpresa al Firenze Rocks : sul palco con i Foo Fighters ci sono i Guns N’ Roses. Fan in delirio per il fuoriprogramma : Non smettono di sorprendere i Foo Fighters: la rock band americana ha ormai abituato i suoi fan a colpi di scena durante i concerti. Durante l’esibizione al Firenze Rocks 2018 (festival in programma alla Visarno Arena fino al 17 giugno), hanno invitato sul palco i Guns N’ Roses e insieme hanno suonato It’s so easy, brano del 1987 con cui Axl Rose e soci solitamente aprono i loro live il video è stato pubblicato sul profilo ...

sono poliziotti e questa è la loro impresa : 'Erano in ipotermia e le abbiamo salvate così' : Approfondimenti L'auto è inghiottita da oltre 2 metri d'acqua, i poliziotti si tuffano e salvano due donne 14 giugno 2018 L'auto è quasi sommersa con due donne a bordo, il salvataggio della Polizia - ...

Barbara D'Urso e Malgioglio sono Meghan e la regina Elisabetta / Sorpresa alla finale del Grande Fratello 2018 : Barbara D'Urso e Malgioglio sono Meghan Markle e la regina Elisabetta nella finale del Grande Fratello 2018. Divertente Sorpresa all'apertura dell'ultima puntata(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:26:00 GMT)

FINALISTI AMICI SERALE 2018/ Chi sono? Irama sempre favorito ma per il pubblico ci sarà la sorpresa! : FINALISTI AMICI 2018 SERALE: Irama, Einar, Carmen e Lauren conquistano la finale. Scoppia la polemica sui social per l'eliminazione di Emma Muscat, considerata una delle più brave.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:50:00 GMT)

MotoGp – Che sorpresa ai box Ducati - Pirro torna al Mugello col sorriso : “sono diventato più famoso per la caduta che non per tutto il resto” : Michele Pirro ai box Ducati per assistere al Gp d’Italia dal vivo: dopo la dimissione dall’ospedale di Firenze il Ducatista è subito tornato sulla pista del Mugello tutto pronto al Mugello per il Gp d’Italia. Le frecce tricolore hanno sfrecciato sulla pista italiana, mentre risuonavano le note dell’Inno di Mameli. Assente in pista il terzo pilota Ducati Michele Pirro: il collaudatore del team di Borgo Panigale è stato ...

Valentino Rossi - GP Italia Mugello 2018 : “La pole position è una sorpresa! Mi godo il pubblico - sono troppo contento” : Valentino Rossi ha conquistato una clamorosa pole position al Mugello: il Dottore scatterà davanti a tutti nel GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP, e ha mandato in visibilio la fiumana gialla accorsa in massa sul tracciato toscano per supportare il numero 46. Il centauro di Tavullia ha risposto alla grande e ha regalato una gioia immensa a tutti i suoi tifosi, esplosi quando sui maxischermi è saltato fuori il miglior tempo delle ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Un sogno che si realizza. L’impresa di Bardonecchia? sono andato più forte in discesa che in salita” : Chris Froome nella leggenda del ciclismo? Probabilmente sì. La tripletta Tour-Vuelta e Giro è cosa rara e lui, fino a qualche giorno fa, sembrava non essere pronto per questo obiettivo. Ma poi, nell’ultima settimana della Corsa Rosa, l’asso britannico ha trovato il colpo di pedale desiderato, facendo la differenza sullo Zoncolan e sul Colle delle Finestre, scrivendo un’altra pagina di storia. Tagliato ieri il traguardo di ...

Vincitori Ballando con le stelle 2018/ Chi sono? Gessica Notaro favoritissima : Giovanni Ciacci la sorpresa? : Vincitori Ballando con le stelle 2018: Gessica Notaro resta la grande favorita per il trionfo finale, crolla la quota di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:00:00 GMT)

Gmail - tutte le novità. Cosa cambia. Quali sono le nuove funzioni - compresa la modalità offline : Cambia e si rinnova il servizio di posta elettronica di Google: nuove funzionalità, Cosa prevedono e come utilizzarle

Gatta : a breve ripresa lavori raddoppio Tiburtina. sono contenta : Roma: lavori dureranno altro anno Roma – Di seguito le parole di Margherita Gatta, assessore ai lavori pubblici del Comune di Roma. “Ricordo che per il raddoppio di via Tiburtina abbiamo siglato l’accordo che sblocca i cantieri. A giorni è prevista la ripresa dei lavori sul tratto da Pietralata al Gra. Dureranno un altro anno durante il quale però, piano piano, alcuni cantieri si chiuderanno. Sono contentissima di questo ...

Luigi Favoloso/ Accetta a sorpresa la decisione di Nina Moric : "Non sono pentito..." (Grande Fratello 2018) : Luigi Favoloso, la storia d'amore con Nina Moric è davvero finita? Il ragazzo si è avvicinato a Patrizia Bonetti e la sua fidanzata ha deciso di lasciarlo. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:22:00 GMT)