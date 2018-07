Metto su famiglia e torno | a Wimbledon si rivede mamma Zvonareva

vanityfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) La fede nuziale al dito, una figlia in braccio e la seconda laurea nel cassetto. Così Vera, tennista russa classe ’84, è tornata nel tabellone principale di, a quattro anni dall’ultima volta: lei che sull’erba del prestigioso Slam londinese ha raggiunto persino la finale. Era il 2010, l’anno d’oro in cui salì al secondo posto della classifica mondiale: poi una serie di gravi infortuni, con tanto di operazione alla spalla, l’hanno costretta a fermarsi per un po’. LEGGI ANCHESerena Williams e quel parto complicato: «Sono quasi morta» In molti avevano pensato ad un ritiro definitivo, dandola per finita. In realtà Vera stava solo sfruttando il riposo forzato per dedicarsi ad alcuni aspetti della sua vita altrettanto importanti, in primis mettere su. Nell’agosto del 2016, infatti, ha annunciato il matrimonio e pochi mesi più tardi ha avuto la sua prima figlia, ...