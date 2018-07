Meteo Trentino | ‘sole garantito’ | assicurazione contro la pioggia

meteoweb.eu

: RT @mokabit: Meteo Trentino per iOS: è disponibile la nuova release su App Store - StefanoCaschi : RT @mokabit: Meteo Trentino per iOS: è disponibile la nuova release su App Store - mokabit : Meteo Trentino per iOS: è disponibile la nuova release su App Store - Paolo885 : “Oggi quantità minime di pioggia su zone interne del centro basso adriatico,domani su nord-est precipitazioni local… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Si chiama “Sole garantito” la nuova iniziativa dell’Apt Valsugana Lagorai presentata oggi alla presenza dell’assessore Michele Dallapiccola. Si tratta di un prodotto assicurativo indirizzato a chi opera nel settore turistico e che permette ai clienti delle strutture ricettive di assicurarsi, con un indennizzo del 100%,il rischio di vedersi le vacanze rovinate dalla. Ad ogni contratto assicurativo vengono collegate due centralineche forniscono dati sullacaduta, verificabili on-line dallo stesso cliente. Acquistato un soggiorno di una settimana, se piove oltre 3 millimetri per almeno 3 giorni anche non consecutivi, il cliente riceve il rimborso del soggiorno. Parallelamente e’ prevista anche la possibilita’, per gli operatori del settore turistico, di assicurare i propri potenziali ricaviil rischio di condizioni ...