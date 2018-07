Meteo | l’Osservatorio Valerio del Comune di Pesaro inserito nella rete WMO

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) L’Osservatoriodeldiè uno dei sei osservatori italiani individuati dall’Agenzia dell’ONU per essere inseritiinternazionale WMO con la qualifica di “Centennial Observation Station”, riconoscimento riservato a stazioni con più di 100 anni di datirologici, con interruzioni minime e nessun cambiamento significativo del sito. “L’Amministrazione Comunale crede nell’importanza scientifica e storica del– sostiene l’assessore alla sostenibilità Franca Foronchi – stiamo partecipando infatti a due progetti europei, Life Sec Adapt e iDEAL, che ci consentono di analizzare e utilizzare i dati raccolti per comprendere le variazioni climatiche a. Inoltre abbiamo richiesto un finanziamento per una riqualificazione dell’edificio del“. Il prestigioso riconoscimento – assegnato da un comitato composto da ...