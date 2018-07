Metà prezzo sul secondo prodotto con il nuovo volantino Unieuro

Il Villarreal chiede Bacca a Metà prezzo e il Milan valuta il rientro : Nonostante i suoi 18 goal stagionali, Carlos Bacca potrebbe non vestire nuovamente la maglia del 'Submarino Amarillo' nella prossima stagione. Dal Villarreal giunge infatti un'offerta vicina ai 7,5 milioni di Euro, giudicata troppo bassa per il Milan, che la scorsa stagione aveva fissato una clausola di 15 milioni per il riscatto del cartellino del colombiano. A nulla sembra essere servita la chiara volontà del giocatore di rimanere in Spagna ...