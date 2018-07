Messico | vince il candidato di sinistra Lopez Obrador | è il nuovo presidente

Svolta Messico : vince Obrador - primo presidente di sinistra : Andres Manuel Lopez Obrador, noto come Amlo, è il nuovo presidente del Messico. Secondo quanto reso noto dall'autorità elettorale, il nazionalista di sinistra ha ottenuto il 53% dei voti. Secondo il presidente Segui su affaritaliani.it

Anche in Messico c'è la svolta populista. Vince López Obrador : Alcuni oppositori hanno espresso però il timore che le sue politiche di sinistra e la retorica populista possano danneggiare la già stagnante economia messicana e trasformare il paese in 'un altro ...

Anche in Messico c'è la svolta populista. Vince Andrés Manuel López Obrador : Il fascino del cambiamento investe Anche il Messico. "Una profonda trasformazione" è in arrivo: il candidato di sinistra Andrés Manuel López Obrador ha rivendicato così la sua vittoria nelle elezioni presidenziali di domenica, da molti definite le più importanti della storia messicana. Ed è davvero

Svolta in Messico : vince Obrador E' il primo presidente di sinistra Decisivo il voto dei giovani : Andres Manuel Lopez Obrador, noto come Amlo, è il nuovo presidente del Messico. Secondo quanto reso noto dall'autorità elettorale, il nazionalista di sinistra ha ottenuto il 53% dei voti. Secondo il presidente Segui su affaritaliani.it

Messico : Lopez Obrador vince presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Messico - exit poll : vince Lopez Obrador : ANSA, - CITTA' DEL Messico, 2 LUG - exit poll parlano di una schiacciante vittoria del candidato populista di sinistra Andres Manuel Lopez Obrador nelle elezioni messicane, con uno dei suoi principali ...

Elezioni Messico - vince Obrador : sarà il primo presidente di sinistra - : Il candidato del partito populista di sinistra Morena ottiene una larga vittoria: secondo il "conteggio rapido" dell'Istituto elettorale, ha circa il 53% dei voti. Nel suo primo discorso ha invitato ...

Il Messico va a sinistra. Vince Lopez Obrador (al terzo tentativo) - Trump si congratula subito : Il tweet di Donald Trump è arrivato prestissimo, quando lo spoglio era ancora pienamente in corso. Il presidente americano si è voluto congratulare con Andrés Manuel López Obrador, leader della sinistra, per la sua vittoria nelle presidenziali messicane. "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e Messico!" ha scritto The Donald.A stretto ...

Calcio - Mondiali 2018 : Messico e Svezia si giocano la qualificazione agli ottavi - scandinavi costretti a vincere : Un match per cuori forti andrà in scena domani, mercoledì 27 giugno, all’Ekaterininburg Arena per l’ultima sessione di gare del gruppo F. Messico e Svezia si giocano la qualificazione agli ottavi dei Mondiali 2018 in Russia in una sfida che si preannuncia all’ultimo sangue. I sudamericani, infatti, sono reduci da due straordinarie vittorie contro Germania e Corea del Sud, ma non sono ancora al sicuro, in quanto una sconfitta ...

Germania parte male - Messico vince 1-0 : ANSA , ROMA , 17 GIU Clamorosa sconfitta per la Germaniacampione del mondo in carica. Nella partita d'esordio del GironeF dei Mondiali, disputata a Mosca, i tedeschi sono statisconfitti per 1-0 dal Messico, in gol al 35' pt con Lozano. Neirestanti 55', la squadra di ...

Russia 2018. Lozano affonda la Germania - il Messico vince a sorpresa 1-0 : Non è la prima volta che la squadra campione del mondo in carica perde all'esordio , è successo all'Argentina sia nel 1982 sia nel1990, è successo alla Spagna nel 2014, , certo che per Loew quanto ...

Mondiali Russia 2018 - Kolarov fa felice la Serbia. Clamoroso ko tedesco : vince il Messico : Russia 2018- Inizia nel migliore dei modi il Mondiale della Serbia, vittoriosa per 1-0 contro il Costa Rica nel match delle 14:00. Decide il match uno strepitoso calcio di punizione del giallorosso Kolarov. Ottima anche la prestazione di Milinkovic-Savic, autore di grandi giocate. La Juventus osserva interessata. SORPRESA Messico Clamoroso ko della Germania alla gara […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Kolarov fa felice la Serbia. ...

Germania parte male - Messico vince 1-0 : ANSA, - ROMA, 17 GIU - Clamorosa sconfitta per la Germania campione del mondo in carica. Nella partita d'esordio del Girone F dei Mondiali, disputata a Mosca, i tedeschi sono stati sconfitti per 1-0 dal Messico, in gol al 35' pt con Lozano. Nei restanti 55', la squadra di ...

Mondiali 2026 - vince la candidatura congiunta di Stati Uniti-Canada-Messico : La fifa ha deciso oggi l'assegnazione dei Mondiali di calcio che si giocheranno nel 2026, dopo quelli in Qatar nel 2022: a vincere è stata la triplice candidatura congiunta di Stati Uniti, Canada e ...