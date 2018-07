Messico | trionfo di Lòpez Obrador | primo presidente di sinistra per il grande vicino

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) E’ una giornata storica per il. Arriva all’indomani delalle elezioni presidenziali del leader di centro-del movimento Morena, Andrés Manuel López, già riconosciuta da tutti gli altri candidati. Per la prima volta un leader digovernerà il Paese di lingua spagnola piùal mondo, la seconda economia dell’America Latina, “” degli Stati Uniti d’America. L’importanza dell’evento d’altra parte è stata sottolineata immediatamente da un tweet delamericano Donald Trump in cui, dopo essersi congratulato con il vincitore, ha assicurato: “Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C’è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e!”. Poco dopo la chiusura dei seggi, gli exit poll delle principali tv del Paese, Televisa e Azteca, avevano fornito ...