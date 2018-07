Messico senza nuvole

huffingtonpost

: Rafa Marquez titolare in un ottavo di finale ed è subito Messico-Argentina con gol senza senso di Maxi Rodriguez ai supplementari - semino14 : Rafa Marquez titolare in un ottavo di finale ed è subito Messico-Argentina con gol senza senso di Maxi Rodriguez ai supplementari - LightmyWays : #BrasileMessico ok il #Messico con la maledizione delle 5 partite ma occhio al #Brasile senza Marcelo, Danilo,… - BRENNO2360 : RT @marcodellaguzzo: Ieri in #Messico è stato assassinato il giornalista José Guadalupe Chan: aveva di recente ricevuto minacce di morte e… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) La vittoria di Andrés Manuel Lopez Obrador, AMLO, per oltre 30 punti di distanza rispetto al secondo arrivato ha dimensione storica. Non solo perché sarà il primo presidente espressione dalla sinistra messicana, ma perché è stato il catalizzatore di una vera e propria rivolta dei messicani contro lo stato delle cose che si è concretizzata nel voto al candidato "pulito", diverso e fuori dal "giro" che ha governato il paese negli ultimi 20 anni.Innon ha vinto infatti il voto ideologico, che sicuramente c'è pure stato, ma la differenza l'hanno fatta i cittadini arrabbiati e soprattutto i millenials, un terzo della popolazione messicana, che si sono riversati in massa a votare Obrador, come si era già verificato in Gran Bretagna per Corbyn o negli Stati Uniti per Sanders.Un voto disperato, di chi non vede di fronte a sè ...