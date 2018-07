Messico | Obrador guida col 47 | 2%

Messico : Lopez Obrador vince presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lopez Obrador nuovo presidente del Messico : “Per il bene di tutti - prima i poveri” : Il fondatore del movimento Morena ha conquistato la vittoria alle elezioni presidenziali in Messico. Lopez Obrador ha promesso una migliore redistribuzione dei redditi, la riduzione delle disparità sociali ed economiche ma anche l'opposizione alle politiche del presidente americano Donald Trump,Continua a leggere

Il Messico va a sinistra. Vince Lopez Obrador (al terzo tentativo) - Trump si congratula subito : Il tweet di Donald Trump è arrivato prestissimo, quando lo spoglio era ancora pienamente in corso. Il presidente americano si è voluto congratulare con Andrés Manuel López Obrador, leader della sinistra, per la sua vittoria nelle presidenziali messicane. "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e Messico!" ha scritto The Donald.A stretto ...

López Obrador - un «messia» di sinistra a capo del Messico : Quattro anni fa, in una casa del quartiere Roma a Città del Messico, Andrés Manuel López Obrador decise di fare un’alchimia. Con un gruppo di dissidenti del Partito della Rivoluzione Democratica fondò il Movimento di Rigenerazione Nazionale (Morena). La magia della nuova formazione politica è stata la trasformazione della rabbia dei messicani in voti per arrivare la presidenza. Il programma con cui Morena ha vinto le elezioni nella notte, e la ...

Messico - Lopez Obrador è il nuovo presidente : Andres Manuel Lopez Obrador, noto come Amlo, è il nuovo presidente del Messico. Secondo quanto reso noto dall’autorità elettorale, il nazionalista di sinistra ha ottenuto il 53% dei voti.Dietro di lui Ricardo Anaya (Pan-Prd) sarebbe al 22,1-22,8%, e José Antonio Meade (Pri) si sarebbe fermato al 15,7-16,3%. L’affluenza alle urne, ha concluso, è sta...

