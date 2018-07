Messico | Obrador è il nuovo presidente | sfida populista da sinistra a Trump

Messico - Lopez Obrador è il nuovo presidente : Andres Manuel Lopez Obrador, noto come Amlo, è il nuovo presidente del Messico. Secondo quanto reso noto dall’autorità elettorale, il nazionalista di sinistra ha ottenuto il 53% dei voti.Dietro di lui Ricardo Anaya (Pan-Prd) sarebbe al 22,1-22,8%, e José Antonio Meade (Pri) si sarebbe fermato al 15,7-16,3%. L’affluenza alle urne, ha concluso, è sta...

Messico - Obrador chiede riconciliazione : 7.30 Primo messaggio da presidente per Obrador,il leader del movimento di sinistra Morena, dato per vittorioso alle presidenziali messicane dai primi dati ufficiali. Amlo, come lo chiamano i militanti, ha invitato "alla riconciliazione e a mettere davanti agli interessi personali, per quanto legittimi, l'interesse superiore e generale". La coalizione da lui guidata "non punta a costruire una dittatura" e garantisce "libertà di espressione, ...

Presidenziali Messico - vittoria schiacciante per il leader di sinistra Lopez Obrador : "Per il bene del Messico, gli auguro il più grande successo" , ha dichiarato Meade, del Partito rivoluzionario istituzionale , Pri, al potere. Nella giornata di domenica decine di milioni di messicani ...

Messico - Trump si congratula con Obrador : 6.45 congratulazioni, via Twitter, del presidente Usa Trump ad Andres Manuel Lopez Obrador per la vittoria nelle presidenziali messicane. "congratulazioni a Lopez Obrador", ha twittato Trump, che ha aggiunto: "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per portare beneficio a Stati Uniti e Messico" I primi dati ufficiali diffusi dall'ufficio elettorale messicano danno il candidato di sinistra al 53%, seguito ...

Messico.Exit poll - PRI : ha vinto Obrador : 05.01 Elezioni in Messico il PRI, attualmente al potere, riconosce la sconfitta. Gli exit poll parlano di una schiacciante vittoria del candidato populista di sinistra Andres Manuel Lopez Obrador.

Messico Elezioni Presidenziali : 3400 cariche da rinnovare/ Favorito populista 'Amlo' Obrador : "giorno storico" : Elezioni Presidenziali in Messico, oggi al voto: Favorito "Amlo" con la sua promessa di rivoluzione. Terzo tentativo per Andrés Lopez Obrador, sconfitto nel 2006 e 2012.

L'effetto Trump in Messico favorisce il candidato populista Obrador : Parte della crescente popolarità di 'AMLO' viene attribuita proprio a Donald Trump , che col Messico ha optato per il pugno duro sull'immigrazione , attuando una politica della 'tolleranza zero' - ...

Messico - nel sobborgo che tifa Obrador : “Con lui i bambini torneranno a scuola” : Il volto di Lopez Obrador si affaccia sorridente da un manifesto elettorale, che promette a tutti i messicani la svolta: «Juntos Haremos Historia», uniti faremo la storia. Sta appeso all’ingresso del mercato di Iztapalapa, epicentro della sua sfida a un secolo di «mafia del potere» nel suo Paese....

Messico - ELEZIONI PRESIDENZIALI : SEGGI APERTI/ Favorito Obrador 'nuovo' caudillo : altro giornalista ucciso : ELEZIONI PRESIDENZIALI in MESSICO, oggi al voto: Favorito "Amlo" con la sua promessa di rivoluzione. Terzo tentativo per Andrés Lopez Obrador, sconfitto nel 2006 e 2012.

Elezioni in Messico/ Ultime notizie - Obrador verso la vittoria : avversari temono svolta autoritaria : Elezioni in Messico, domenica 1 luglio 2018: Ultime notizie, Andres Manuel Obrador di Morena verso la vittoria, gli avversari temono una svolta autoritaria

López Obrador vuole trasformare in speranza la rabbia del Messico : Il 1 luglio si elegge il nuovo presidente messicano. Il candidato del Movimento di rigenerazione nazionale sa che la rabbia può far vincere le elezioni, ma non aiuta a governare. Leggi