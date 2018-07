: Elezioni Messico, il populista López Obrador è il nuovo presidente - Corriere : Elezioni Messico, il populista López Obrador è il nuovo presidente - repubblica : Messico, vittoria per Lopez Obrador il primo presidente di sinistra [news aggiornata alle 06:49] - repubblica : Messico, vittoria larghissima per Lopez Obrador [news aggiornata alle 03:47] -

Primo messaggio da presidente per,il leader del movimento di sinistra Morena, dato per vittorioso alle presidenziali messicane dai primi dati ufficiali. Amlo, come lo chiamano i militanti, ha invitato "allae a mettere davanti agli interessi personali, per quanto legittimi, l'interesse superiore e generale". La coalizione da lui guidata "non punta a costruire una dittatura" e garantisce "libertà di espressione, imprenditoriale,religiosa".(Di lunedì 2 luglio 2018)