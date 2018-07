Messico | Lopez Obrador è il nuovo presidente 

Presidenziali Messico - vittoria schiacciante per il leader di sinistra Lopez Obrador : "Per il bene del Messico , gli auguro il più grande successo" , ha dichiarato Meade, del Partito rivoluzionario istituzionale , Pri, al potere. Nella giornata di domenica decine di milioni di messicani ...

