Messico | chi è Andrés Manuel López Obrador | il presidente anti-Trump

Messico - Obrador chiede riconciliazione : 7.30 Primo messaggio da presidente per Obrador,il leader del movimento di sinistra Morena, dato per vittorioso alle presidenziali messicane dai primi dati ufficiali. Amlo, come lo chiamano i militanti, ha invitato "alla riconciliazione e a mettere davanti agli interessi personali, per quanto legittimi, l'interesse superiore e generale". La coalizione da lui guidata "non punta a costruire una dittatura" e garantisce "libertà di espressione, ...

Presidenziali Messico - vittoria schiacciante per il leader di sinistra Lopez Obrador : "Per il bene del Messico, gli auguro il più grande successo" , ha dichiarato Meade, del Partito rivoluzionario istituzionale , Pri, al potere. Nella giornata di domenica decine di milioni di messicani ...

Mondiali 2018 Russia : Brasile-Messico a Rocchi - ma il favorito per la finale ora è l'iraniano Faghani : La terza designazione di Gianluca Rocchi ai Mondiali russi l'ha ufficializzata... Nicchi. È stato infatti il presidente dell'AIA, al termine della conferenza sui nuovi organici arbitrali, a ...

Rocchi arbitra Brasile-Messico : ANSA, - ROMA, 30 GIU - E' Gianluca Rocchi l'arbitro designato per Brasile-Messico, partita degli ottavi di finale dei Mondiali che si giocherà lunedì prossimo, 2 luglio, a Samara. Lo ha reso noto la ...

Messico - attraversa la strada correndo sui tacchi a spillo : ecco la terribile conclusione [VIDEO] : Il terribile incidente è stato immortalato nella città di Nogales che si trova nello Stato messicano di Sonora La telecamera del sistema di sorveglianza della città messicana di Nogola, nello Stato di Sonora, ha immortalato un terribile incidente che ha visto come protagonista una giovane ragazza. Quest’ultima stava attraversando di corsa la strada mentre indossava dei tacchi molto alti, ma ad un certo punta non si accorge dell’arrivo di ...

Mondiali 2018 - Corea del Sud-Messico 1-2 : in gol Vela e 'Chicharito' : Grande sorpresa della prima giornata, in cui si è tolta lo sfizio di battere la Germania campione del mondo in carica, la squadra di Osorio ha concesso il bis contro la Corea del Sud battuta con un ...

USA - BIMBI MIGRANTI CHIUSI IN GABBIA/ Video - pugno duro Trump in Messico : l'accusa del deputato Peter Welch : BIMBI CHIUSI in GABBIA al confine Messico-Usa: pugno duro Trump su immigrazione. Video, pianto disperato dei bambini separati dai genitori, "non voglio che deportino papà"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:28:00 GMT)

Messico - talento e magia come un riff di Santana! La Germania si inchina : tripudio Tricolor per un'impresa storica : Il Messico batte 1-0, grazie alla rete del talento Herving Lozano, la quotatissima Germania, Campione del Mondo in carica. Un risultato inaspettato, la straordinaria Germania di Neur, Ozil e Muller è ...