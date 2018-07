Merkel in bilico Il ministro Seehofer | via se non cambia sui migranti

Caso migranti - Angela Merkel è in bilico : Angela Merkel e il suo governo non sono mai stati così fragili. L'esecutivo è in bilico dopo che il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer (Csu) è entrato in collisione con le...

Migranti - strappo dei falchi bavaresi : Seehofer pronto a dimettersi. Governo Merkel in bilico : BERLINO Si esaspera il confronto fra Angela Merkel e Horst Seehofer sui Migranti: il ministro degli interni, dirigente della Csu della Baviera dove si vota a ottobre per l'importantissimo rinnovo...

Germania - governo a rischio : Merkel “situazione seria”/ Ultime notizie : Grosse Koalition in bilico : Germania, accordo con 16 Paesi per rientro migranti secondari, ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono Merkel. Il colpo di scena arriva in serata: i dettagli delle intese(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 20:01:00 GMT)

Seehofer respinge la proposta sui centri per i migranti Il governo Merkel è in bilico : Dopo Praga e Budapest, anche Varsavia contraddice la cancelliera. Il ministro dell’Interno Seehofer torna a chiedere espulsioni immediate. In bilico il governo

Merkel in bilico - una faida che destabilizza l’Europa : L’immigrazione spacca l’Europa. Italia contro Francia, Spagna contro Italia, Austria e Ungheria contro tutti e ora cristiano-sociali tedeschi contro cristiano-democratici tedeschi. Una...