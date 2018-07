Mercato NBA | Los Angeles Lakers scatenati | non solo LeBron | quanti affari nella notte

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Losshow, nonJames arriva in California: Walton si prepara a dare battaglia agli Warriors Los. La franchigia del sud della California, sta accendendo ilNBA con una mossa che resteràstoria.infatti,James ha firmato per i, modificando in un batter d’occhio le aspettative riposte sulla squadra di Walton per la prossima stagione. Ilperò non si è certo fermato a. Isi sono dati da fare in queste prime ore di free agency. Caldwell-Pope ha rifirmato con Los, mentre altri due free agent sono in procinto di dire sì per sposare il progetto targato James. Si tratta di Stephenson e McGee, due veterani che di certo potranno essere un valore aggiunto non da poco per Walton. Inoltre si fa un gran parlare della trade che potrebbe portare Leonard a Los ...